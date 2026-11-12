MAGLIANO IN TOSCANA – Sarà una giornata dedicata allo sport e agli sportivi maglianesi che hanno ottenuto risultati importanti dal 2023 ad oggi, quella organizzata per domenica 3 gennaio dal Comune di Magliano in Toscana. Un appuntamento fortemente voluto dall’Amministrazione per ringraziare chi, con impegno, sacrificio e passione, ha portato in alto il nome di Magliano nelle diverse discipline.

“Stiamo cercando di contattare tutti gli sportivi maglianesi – spiegano Pamela Calussi e Alessia Rossi, rispettivamente consigliera con delega allo Sport e alla Cultura – per non dimenticare nessuno in vista della festa che dedicheremo ai loro successi. Proprio per questo invitiamo le società sportive e le famiglie a segnalare i nominativi tramite email, per aiutarci a fare una lista completa di tutti i nostri atleti che hanno ricevuto, dal 2023 ad oggi, un riconoscimento sportivo. Lo sport, per Magliano, non è solo competizione. È educazione, crescita, salute, inclusione e senso di appartenenza. È l’ambito in cui i giovani imparano il rispetto delle regole, il valore del lavoro di squadra e la capacità di rialzarsi dopo una sconfitta. È un presidio che unisce generazioni, famiglie, associazioni e volontari e che tiene viva la nostra comunità. Proprio per questo vogliamo dedicare una giornata a tutti gli atleti, perché dietro ogni risultato c’è un percorso di allenamenti e determinazione, ma anche il sostegno di famiglie, allenatori e società sportive”.

Il Comune invita sportivi, società e famiglie a segnalare nominativi e risultati. Per contattare il Comune è possibile scrivere a: [email protected].