GROSSETO – Sovraindebitamento, difficoltà economiche delle famiglie ed esclusione finanziaria: fenomeni che interessano anche la provincia di Grosseto e che saranno al centro del convegno in programma venerdì 20 novembre, dalle ore 16 alle 18, nella sala conferenze della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto, in via degli Apostoli 1/3.

L’incontro, dal titolo “Rapporto sul sovraindebitamento, esclusione finanziaria e disagio economico: cause, caratteristiche e possibili rimedi”, è promosso dalla Fondazione Toscana Prevenzione Usura Ets, in collaborazione con la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto.

Al centro dell’iniziativa la presentazione della ricerca realizzata dall’Università di Siena, su richiesta della Fondazione Toscana Prevenzione Usura, per analizzare dimensioni, caratteristiche e cause del fenomeno e individuare possibili strumenti di prevenzione e contrasto.

A illustrare i risultati saranno i professori Fabrizio Coricelli e Marco Frigerio che hanno curato la ricerca insieme a Gianni Betti, Victoria D’Aguanno, Lorenzo Mori e Barbara Rovetti.

Alla presentazione seguirà una tavola rotonda che metterà a confronto rappresentanti delle istituzioni, del sistema economico e del Terzo settore.

Interverranno Francesco Pulitini, presidente della Fondazione Toscana Prevenzione Usura Ets; Carla Minacci, assessora del Comune di Grosseto con delega al Sociale; Alessandro Bartoli, responsabile dell’Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno; Michele Tabani, di Banca Tema.

La Fondazione Toscana Prevenzione Usura è presente a Grosseto con un Centro di ascolto che opera gratuitamente a sostegno delle famiglie in difficoltà finanziaria. Dall’inizio della propria attività il Centro ha contribuito a favorire la concessione di finanziamenti per circa 16 milioni di euro a 266 famiglie.

«Lo spirito che ha animato i ricercatori – sottolinea il presidente della Fondazione Toscana Prevenzione Usura, Francesco Pulitini – è quello di suscitare interesse e cooperazione in tutti coloro che, a vario titolo, all’interno come all’esterno della Fondazione, possano e vogliano contribuire al controllo di fenomeni non sufficientemente e adeguatamente compresi e considerati, ma di grande rilevanza».