CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Serataccia per la Blue Factor nel turno infrasettimanale delle serie A1. Al Casa Mora la Tr Azzurra Novara alla fine maramaldeggia infliggendo ai maremmani un pesantissimo 9-1. E dire che nel primo tempo il Castiglione era partito bene. Dopo 3 minuti e mezzo Escobar esce da dietro porta e con un alza e schiaccia, con la pallina che s’impenna e poi ricade sul guantone di Granados Scarso, s’infila in rete per l’1-0 biancoceleste.

Sarà il vero unico lampo del match per il quintetto di Achilli. Il Novara ci mette poco più di un minuto a pareggiare. Amato spinge in area Illuzzi, per l’arbitro è rigore. Proprio il veterano di Giovinazzo buca Ciupi all’angolino per l’1-1. Il Castiglione cerca di dare continuità alle proprie azioni e la gara rimane equilibrata con il portiere ospite Granados Scarso, ex Cp Grosseto, che diventa impenetrabile. Nel finale di tempo cambia tutto in pochi minuti. Moyano inventa e Torres rimane solo in mezzo all’area per girare in gol il vantaggio piemontese. 2-1.

I maremmani sbandano clamorosamente. Nell’ultimo minuto Barbieri recupera la pallina si accentra e infila l’angolo alto, 3-1. Non è finita perché sempre Moyano imbecca sul secondo palo Torres che infila il 4-1 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa cambia poco per i padroni di casa, anche perché il Novara segna subito dopo un paio di minuti. Ancora Moyano scende a destra e serve in mezzo all’area l’accorrente Torres che insacca e travolge anche Ciupi per il 5-1. Granados Scarso continua a respingere le conclusioni dei maremmani, mentre il Novara con gli spazi colpisce a piacimento. Barbieri da destra è anche fortunato, con la pallina che s’infila nel gambale di Ciupi e s’insacca per il 6-1. Poi è Barbieri che lancia Rovira e lo spagnolo batte nuovamente Ciupi per il 7-1.

Cardella dalla propria metà pista lancia quasi alla cieca in contropiede solitario Torres e il 23enne argentino completa il suo poker personale per l’8-1. Non è finita perché sul decimo fallo del Castiglione, ci pensa Moyano a infilare dopo qualche finta il portiere per il definitivo 9-1. Una vera batosta per il Castiglione che ora dovrà riordinare le idee in vista della trasferta di sabato a Viareggio contro il Cgc.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Rafello Ciupi, (Michael Saitta); Samuel Amato, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alex Raffaelli, Diego Bracali, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Michele Achilli.

TR AZZURRA NOVARA: Franco Vicente Scarso Granados, Simone Pigato; Niccolò Puccinelli, Juan Josè Moyano, Gerard Rovira Bagaria, Domenico Illuzzi, Nicolas Barbieri, Matteo Cardella, Ramiro Javier Torres, Giorgio Maniero. All. Massimo Tataranni.

ARBITRI: Massimiliano Carmazzi e Mario Trevisan di Viareggio.

RETI: pt (1-4) 3’36 Escobar (C), 22’41 Torres (N), 4’41 rig. Illuzzi (N), 24’14 Barbieri (N), 24’58 Torres (N); st 2’24 Torres (N), 5’50 Barbieri (N), 11’26 Rovira (N), 16’55 Torres (N), 21’14 pp Moyano (N).