SCANSANO – Un evento per commemorare la memoria del sergente maggiore pilota Delfo Quattrini e rendere omaggio alla tomba dell’aviere Enzo Paoli. È in programma martedì 17 novembre, alle 10.30, al cimitero comunale di Scansano, l’iniziativa promossa dal Comune insieme all’associazione Arma aeronautica, sezione di Grosseto.

Un modo per ricordare il sacrificio di Quattrini, medaglia di bronzo al valore militare, e di Paoli, entrambi caduti nel 1941. La cerimonia è organizzata in occasione del completamento del restauro della tomba del sergente maggiore, reso possibile proprio dalla collaborazione con l’associazione Arma aeronautica di Grosseto.

“Tempo fa – ricorda il vicesindaco Matteo Ceriola – su segnalazione di un nipote di Quattrini, abbiamo appreso che la sepoltura era stata vandalizzata da ignoti, che avevano rubato l’aquila coronata che adornava la lapide. L’amministrazione comunale si è subito interessata alla vicenda e, con il sostegno della sezione di Grosseto dell’associazione Arma aeronautica, siamo riusciti a restaurare completamente la lapide. L’evento di martedì, quindi, vuole essere un’occasione per rendere omaggio a due militari, Quattrini e Paoli, che hanno perso la vita durante il secondo conflitto mondiale, sacrificandosi per il nostro Paese”.

“Un modo per mostrare la nostra riconoscenza e custodire la memoria – aggiunge la sindaca Maria Bice Ginesi – perché la Storia d’Italia passa anche dalle storie dei suoi cittadini che hanno prestato servizio, spesso, purtroppo, pagando con la vita. Per questo, invitiamo la cittadinanza a prendere parte a questo momento celebrativo”.