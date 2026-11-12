GROSSETO – I dati storici e previsionali della Manovra di Bilancio 2027, incrociati con le ultime rilevazioni dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (Ars) e dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), tracciano un quadro allarmante per la tenuta della sanità pubblica in provincia di Grosseto e nell’intera Azienda Usl Toscana Sud Est.

Nel 2022 il Fabbisogno sanitario nazionale (Fsn) garantiva un’incidenza (bassa) del 6,6% sul Prodotto Interno Lordo; nel 2026 tale percentuale è scesa ancora più giù, al 6,14% (pari a 142,9 miliardi di euro), determinando un taglio effettivo di oltre 10,6 miliardi all’anno.

Il Disegno di Legge di Bilancio 2027 accelera la contrazione: a fronte di un Fabbisogno nominale di 146,3 miliardi di euro, il rapporto sul PIL scenderà ulteriormente al 6,11% nel 2027, per poi crollare al 5,98% nel 2028 e sprofondare al 5,83% nel 2029.

Questa progressiva riduzione in termini reali apre una forbice drammatica tra le risorse stanziate e i costi effettivi sostenuti dai Servizi sanitari regionali: uno scoperto stimato a livello nazionale in 7,8 miliardi di euro per il 2027, destinato a raddoppiare a 15,3 miliardi nel 2029.

Dei 5-6 miliardi richiesti inizialmente dal ministro (insufficienti) solo per mantenere gli attuali livelli, ne sono stati trovati circa 2,5 miliardi. 1,6 sono praticamente destinati alla sanità privata con i voucher sanitari per gli ultra75enni.

A questo si aggiunge la prospettata abolizione del bollo auto a partire dal prossimo anno, che sottrarrà alle casse regionali una risorsa finanziaria importante, e che non verrà in alcun modo compensata da trasferimenti statali adeguati.

«Siamo di fronte a una precisa responsabilità politica: il Governo centrale sta progressivamente definanziando la sanità pubblica per spingere verso la privatizzazione e il privato accreditato. Far scendere il Fondo Sanitario Nazionale verso il 5,8% del Pil significa smantellare il diritto costituzionale alla salute – afferma Monica Pagni, segretaria generale Cgil Grosseto – In Toscana e in provincia di Grosseto la situazione è critica. La Regione impegna già più dell’80% del proprio bilancio nella sanità: l’impatto combinato dei tagli statali e del mancato gettito del bollo auto, privo di compensazioni nazionali, creerà un nuovo problema. Gli enti regionali e locali non avranno margini: saranno costretti ad aumentare le tasse locali su salari e pensioni o a dover riadeguare le prestazioni ai cittadini».

«Non possiamo accettare che la sanità diventi un lusso per chi può permetterselo. Per queste ragioni, la Cgil Grosseto chiama le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati e la cittadinanza intera alla mobilitazione per lo Sciopero Generale di mercoledì 20 novembre 2026 – prosegue – e rilancia la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la difesa e il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale».

La radiografia della Sanità in Maremma: i dati del Report Salute273

Il sottofinanziamento nazionale si ripercuote in modo diretto sulle strutture e sulle prestazioni erogate nella provincia di Grosseto. Il profilo “Salute273” sviluppato da Ars Toscana assegna al Comune di Grosseto, capoluogo dove risiede l’ospedale principale della provincia, un indice sintetico di posizionamento complessivo pari a 40,97 su 100, collocando il capoluogo nella fascia di “Profilo da rafforzare” (71° posto su 99 comuni dell’Ausl Toscana Sud Est).

Dall’analisi dei singoli domini di assistenza emergono forti criticità strutturali che parlano di personale in sofferenza e di un’assistenza che rischia di essere messa a rischio se ulteriormente definanziata:

Sull’indice “Appropriatezza e continuità dell’assistenza” il punteggio è 21,62 / 100: 77° posto su 99 comuni dell’Ausl sud est: il tasso di accessi al Pronto Soccorso a bassa priorità potenzialmente evitabili è pari a 208,30 per 1.000 residenti. Questo valore dimostra le difficoltà della rete di medicina territoriale nel filtrare e prendere in carico i bisogni primari della popolazione.

Altro indice che salta all’attenzione è quello che riguarda la Salute mentale (31,99 / 100 – 92° posto su 99 nell’Ausl sud est): evidenzia una marcata carenza in strutture, specialisti e risorse dedicate alla presa in carico del disagio psichico sul territorio. Un personale che c’è ma non basta, ed è in affanno.

Nell’Area materno-infantile, il posizionamento del comune è al 91° posto, altro dato che la sintesi fatta dal portale Salute273 riporta come “da rafforzare” per quanto riguarda indicatori di assistenza e continuità nei percorsi di nascita e pediatrici.

A fronte di queste difficoltà territoriali, che fanno capo principalmente a carenze di personale e risorse, la pressione sulla rete di emergenza-urgenza resta elevatissima. Al Pronto Soccorso del Misericordia di Grosseto è come se fosse passato quasi ogni abitante del comune. Nel corso del 2025 ha registrato infatti 76.756 accessi complessivi. E la centrale operativa 118 Siena-Grosseto ha coordinato 56.685 interventi di soccorso nell’anno 2025 (all’interno dei 97.986 interventi registrati nell’intera Area Vasta Sud-Est).

«I dati ufficiali di Ars Toscana certificano quanto denunciamo quotidianamente nelle corsie e nei presidi della Maremma: il personale sanitario è stremato – dice Roberto Carletti, segretario Fp Cgil Grosseto – a fronte di stipendi al palo da anni e di mancati investimenti sulle assunzioni».

«Medici, infermieri e operatori sociosanitari stanno garantendo l’assistenza al Misericordia e negli ospedali di prossimità a prezzo di turni massacranti e straordinari continui. Non possiamo accettare che le Case della Comunità finanziate con oltre 10 miliardi di Pnrr rischino di rimanere gusci vuoti per mancanza di personale medico e infermieristico dedicato – conclude Carletti – Serve immediatamente un piano straordinario di reclutamento, il superamento definitivo dei tetti di spesa sul personale e la valorizzazione del lavoro pubblico sanitario».

Il 20 novembre la Cgil e la Fp Cgil Grosseto incroceranno le braccia anche per difendere i lavoratori della sanità e il diritto dei cittadini a ricevere cure tempestive e adeguate.