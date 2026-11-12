CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Punto Digitale Facile rappresenta un’importante opportunità per tutti coloro che hanno bisogno di assistenza nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle piattaforme online, con particolare attenzione alle persone anziane. Il servizio offre supporto gratuito per attività come l’attivazione e l’utilizzo dello SPID, la posta elettronica certificata (PEC), i pagamenti attraverso PagoPA, la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e l’accesso ai servizi comunali e scolastici.

«La proroga del Punto Digitale Facile – dichiara la sindaca Elena Nappi – ci permette di dare continuità a un servizio che ha dimostrato di essere utile per la nostra comunità. La digitalizzazione offre nuove opportunità, ma è fondamentale che nessuno venga lasciato indietro. Per questo riteniamo importante affiancare i cittadini, soprattutto quelli che incontrano maggiori difficoltà, aiutandoli a utilizzare gli strumenti digitali e ad accedere in modo semplice ai servizi della pubblica amministrazione. Il Punto Digitale Facile è ormai diventato parte integrante dei servizi erogati dal Comune ai cittadini, per questo motivo abbiamo deciso di affiancare agli operatori della WAV-e anche il personale comunale in modo da dare continuità al servizio fornito».

I risultati raggiunti confermano l’importanza del progetto: dall’avvio delle attività sono stati assistiti oltre 2.500 cittadini, un numero superiore alle aspettative iniziali. Un riscontro significativo che ha portato l’Amministrazione comunale a proseguire il servizio, mettendo a disposizione anche personale interno per ampliare le possibilità di accesso e supporto.

Il servizio è gratuito e si svolge presso il Palazzo comunale nei seguenti giorni ed orari: martedì dalle 15.30 alle 17.00, con personale comunale, senza appuntamento; giovedì dalle 9.00 alle 13.00, su appuntamento, con gli operatori di WAV-e; venerdì dalle 9.00 alle 14.00, con gli operatori di WAV-e, senza appuntamento.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il numero 375 7930792.