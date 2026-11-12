GROSSETO – Il team dei professionisti della Lilt Grosseto Aps-Ets si arricchisce di una nuova figura: l’osteopata. A entrare nell’équipe è il dottor Marco Di Donato, fisioterapista e osteopata.

L’attività dell’osteopata presso la Lilt Grosseto si inserisce in un approccio di medicina complementare e integrata. L’obiettivo principale è migliorare la qualità della vita e il benessere psicofisico, sia dei pazienti oncologici sia dei cittadini, attraverso percorsi di prevenzione.

Le principali aree di intervento sono due:

Supporto al paziente oncologico (prevenzione terziaria)

L’osteopata accompagna il paziente durante o dopo il percorso di cura. I trattamenti manuali e non invasivi sono finalizzati a:

– alleviare i disturbi fisici legati alla malattia o al periodo post-operatorio;

– ridurre gli effetti collaterali delle terapie farmacologiche;

– migliorare la mobilità muscolare e articolare, riducendo le restrizioni dei tessuti.

Promozione della salute (prevenzione primaria)

L’osteopatia collabora alle campagne della Lilt per promuovere uno stile di vita corretto e attivo attraverso:

– Educazione al movimento: consigli pratici ed esercizi posturali da eseguire a casa per contrastare la sedentarietà;

– Prevenzione del dolore: individuazione precoce di disfunzioni somatiche o posturali che, se trascurate, potrebbero cronicizzarsi.

L’osteopata lavorerà in sinergia con gli altri professionisti dell’équipe della Lilt Grosseto, tra cui oncologi, psicologi e nutrizionisti, per offrire una visione complessiva delle necessità del paziente.

In particolare, il dottor Di Donato si occuperà di sedute osteopatiche individuali, con l’obiettivo di trattare e prevenire disturbi muscoloscheletrici.

Il direttore sanitario della Lilt di Grosseto, dottor Bruno Mazzocchi, sottolinea che l’osteopatia è definita dall’Organizzazione mondiale della sanità come una pratica basata sul contatto manuale nelle fasi di diagnosi e trattamento. Si avvale inoltre della collaborazione di altre figure professionali per contribuire al miglioramento dello stato di salute generale del paziente.

Si tratta di un metodo terapeutico che interviene sulle restrizioni di mobilità e motilità delle diverse componenti anatomiche, siano esse articolari, ossee, muscolari, legamentose, fasciali o viscerali.

La direttrice Barbara Bricca evidenzia l’importanza della prevenzione e ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Grosseto Aps-Ets e prenotare uno screening chiamando il numero 0564 453261.

Per conoscere le attività e i servizi disponibili è possibile consultare il sito www.liltgrosseto.it e le pagine Facebook e Instagram dell’associazione.