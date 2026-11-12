FOLLONICA – Una giornata dedicata al ruolo della Polizia Locale, al servizio della comunità e alla sicurezza del territorio. La cerimonia vedrà la partecipazione delle autorità cittadine e si concluderà con la celebrazione religiosa nella Chiesa di San Leopoldo.

Domenica 15 novembre 2026 Follonica celebrerà la Festa del Corpo della Polizia Locale, una ricorrenza che si inserisce nelle celebrazioni dedicate a San Leopoldo, Patrono della città, e rappresenta un’importante occasione per riconoscere il valore del lavoro quotidianamente svolto dagli agenti al servizio della comunità.

La giornata sarà dedicata al Corpo di Polizia Locale, al suo impegno per la sicurezza urbana, la tutela della legalità, il rispetto delle regole e la vicinanza ai cittadini. Un presidio fondamentale per il territorio, che svolge un ruolo essenziale non soltanto nelle attività di controllo e vigilanza, ma anche nel rapporto diretto con la cittadinanza e nella promozione della convivenza civile.

Il programma prenderà avvio alle ore 8.45 con l’arrivo delle autorità nel piazzale della Polizia Municipale. Alle ore 9.00 si svolgerà la benedizione dei veicoli in uso al Corpo.

Alle ore 9.45, presso la sala del Consiglio Comunale, avrà luogo la cerimonia celebrativa, con gli interventi del Sindaco e del Comandante della Polizia Locale.

Sarà un momento istituzionale per sottolineare l’importanza delle funzioni svolte dal Corpo e il valore del servizio reso quotidianamente alla città.

Le celebrazioni si concluderanno alle ore 11.00 con la solenne concelebrazione eucaristica nella Chiesa di San Leopoldo, presieduta da S.E. Monsignor Carlo Ciattini, Vescovo della Diocesi di Massa Marittima.

“La Festa della Polizia Locale rappresenta un momento significativo per l’intera comunità follonichese: un’occasione per esprimere riconoscenza alle donne e agli uomini del Corpo, che con professionalità, responsabilità e senso del dovere contribuiscono ogni giorno alla sicurezza, alla vivibilità e al buon funzionamento della città – intervengono il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti – Sarà un momento istituzionale per sottolineare l’importanza delle funzioni svolte dal Corpo e il valore del servizio reso quotidianamente alla città”.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare ai momenti celebrativi, condividendo una ricorrenza che unisce il valore del servizio pubblico, l’identità cittadina e il senso di appartenenza alla comunità.