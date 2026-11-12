GROSSETO – Raccogliere istanze, presentare proposte innovative, provare a creare nuovi strumenti di dialogo e confronto con le nuove generazioni di professionisti. Per raggiungere questi obiettivi l’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto ha pubblicato un bando per costituire la Consulta dei giovani.

Ci sono dieci giorni di tempo per candidarsi a partecipare alla Consulta dei giovani, che sarà composta da 9 infermieri e infermieri pediatrici, iscritti all’albo di Opi Grosseto e con diploma di laurea da non più di 5 anni (anno accademico 2020/2021).

“Abbiamo pensato di dare vita a questo nuovo organismo – spiega il presidente di Opi Grosseto Luca Grechi – a partire dalla consapevolezza che le professioni infermieristiche si sono evolute negli anni e che sia importante avere una visione nuova e, se vogliamo, più moderna. Capire come vivono la professione gli infermieri più giovani, quali sono le loro aspettative, quali specializzazioni incontrano il loro interesse è fondamentale, non solo per avere un Ordine moderno, ma anche per capire come intercettare nuovi aspiranti infermieri, in un momento storico in cui questa carriera non sembra più molto appetibile. Vogliamo partire da qui: dall’ascolto, dal confronto, dal mettersi in discussione”.

È possibile candidarsi, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito di Opi Grosseto, presentando domanda, corredata da curriculum vitae, entro le ore 12 del 22 novembre 2026.