FOLLONICA – Una nascita inaspettata, nel cuore della notte, con i soccorritori del 118 che hanno aiutato una mamma a dare alla luce la sua bambina direttamente nella propria abitazione.

È successo intorno alle 2 di oggi, giovedì 12 novembre, a Follonica. La piccola Chiara e la mamma Roberta stanno bene e, dopo il parto, sono state accompagnate all’ospedale di Grosseto.

A raccontare quanto accaduto è Carmine Castaldo, cognato della mamma, che ha voluto far arrivare un ringraziamento a tutto il personale intervenuto. Per la famiglia, quella notte resterà legata non soltanto all’emozione per l’arrivo della nuova arrivata, ma anche alla professionalità e alla disponibilità di chi ha assistito Roberta in un momento così delicato.

La serata era iniziata con i primi dolori: Roberta si era recata all’ospedale di Grosseto, ma era stata rimandata a casa perché non sembrava ancora arrivato il momento del parto. Una volta rientrata a Follonica, però, la situazione è cambiata rapidamente. I dolori sono diventati molto forti e il marito Daniele ha deciso di chiamare il 118.

I soccorritori sono arrivati tempestivamente, ma la nascita era ormai imminente: la testa della bambina era già quasi fuori e non c’era il tempo necessario per raggiungere l’ospedale, distante circa 40 chilometri. Il parto è quindi avvenuto nell’abitazione, con l’assistenza del personale sanitario.

Dopo la nascita, mamma e figlia sono state accompagnate all’ospedale di Grosseto per gli accertamenti. Entrambe stanno bene.

Per Roberta e Daniele si tratta della seconda figlia: Chiara ha un fratellino di dieci anni, che ha accolto con grande felicità l’arrivo della sorellina. Una notte di apprensione e poi la gioia per una nuova vita, insieme alla riconoscenza della famiglia verso i soccorritori che hanno aiutato mamma e bambina.