FOLLONICA. Sono giorni di grande fermento e soddisfazione per gli appassionati di matematica e informatica nella scuola media “Pacioli” di via Gorizia (Istituto comprensivo Follonica1). «E grazie a un approccio didattico fatto di laboratori pratici, sfide di problem solving, esercitazioni interattive, sono molti ragazzi e le ragazze che riescono ad appassionarsi anche a due discipline ritenute “ostiche”, ricordano dalla scuola.

E lo dimostra la grande partecipazione, oltre agli ottimi risultati, che studenti e studentesse della “Pacioli” riportano nei “Giochi d’Autunno”, la competizione di matematica ricreativa promossa dal Centro Pristem dell’Università Bocconi e nel “Bebras dell’Informatica”, la gara internazionale a squadre sul pensiero computazionale e sul problem solving organizzata dal Laboratorio ALiS dell’Università di Milano.

I Giochi matematici d’autunno si sono svolti nei giorni scorsi all’interno della scuola, con la partecipazione di 35 studenti delle classi prime, seconde e terze. Piccoli e grandi matematici si sono messi alla prova con quesiti stimolanti, enigmi logici e sfide numeriche che richiedevano intuizione, fantasia e capacità di problem solving.

«Dietro questo importante traguardo c’è una macchina organizzativa affiatata – spiega la docente Rita Licata, referente del progetto per la Pacioli – L’intero dipartimento di Matematica ha collaborato, trasformando la nostra scuola in un laboratorio di idee dove l’apprendimento ha incontrato la dimensione ludica e la sana competizione».

«I “Giochi d’Autunno” rappresentano da anni, per il nostro Istituto, una tappa fondamentale del percorso didattico e formativo: stimolano il pensiero critico e la capacità di trovare soluzioni originali a problemi complessi, offrendo ai nostri alunni e alle nostre alunne l’opportunità di mettersi in gioco in una sfida di rilevanza nazionale. Il prossimo appuntamento sarà in primavera con i Campionati Internazionali di Giochi Matematici, sempre curati dal Centro Pristem della Bocconi».

Giochi d’autunno ma anche Bebras

Proprio in questi giorni, la Pacioli è protagonista dell’edizione 2026 del “Bebras dell’Informatica”, la gara internazionale a squadre dedicata al pensiero computazionale. L’iniziativa, coordinata dal docente Francesco Cantini, coinvolge gli studenti e le studentesse di tutte le classi. Partecipare al Bebras come ai Giochi d’Autunno è completamente gratuito.

«La prova – spiega il professore Cantini – si svolge nell’orario scolastico, nei laboratori d’informatica del plesso con i dispositivi portatili messi a disposizione dal nostro Istituto. I ragazzi e le ragazze si cimentano in squadre di 2 o 3 componenti nel risolvere avvincenti rompicapo digitali e quesiti interattivi a difficoltà crescente. Anche il Bebras è una competizione finalizzata a valorizzare lo spirito di squadra, la curiosità scientifica e il lavoro collaborativo attraverso il coding e l’informatica».

Una particolarità del Bebras dell’Informatica è la graduatoria unica nazionale, con cui ogni squadra potrà scoprire la propria posizione tra i migliaia di team partecipanti in tutta Italia. Un modo per sentirsi parte di un’iniziativa che coinvolge tantissimi studenti accomunati dalla curiosità, dal piacere di ragionare insieme e dalla voglia di mettersi in gioco.