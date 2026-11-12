GROSSETO – Continua l’ondata di maltempo che sta colpendo anche la Toscana in queste ore. Mentre l’emergenza più critica si concentra sul settore nord-occidentale della regione (dove è in vigore l’allerta rossa), anche la provincia di Grosseto e la costa meridionale restano sotto stretta osservazione per l’estensione della perturbazione a tutto il territorio regionale.

La situazione in Maremma e nel sud della Toscana

Per l’intera giornata di oggi, giovedì 12 novembre, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana, inclusa la provincia di Grosseto.

Codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore (Fonte: Allertameteo)

Secondo le elaborazioni meteo del bollettino di vigilanza meteorologica diramato ieri, 11 novembre, il maltempo sta determinando un’intensificazione delle piogge proprio nella giornata odierna. Sulla costa centro-meridionale e sull’Arcipelago sono previsti cumulati medi intorno ai 20-30 millimetri, con massimi che potranno raggiungere i 30-50 millimetri, accompagnati da possibili temporali localmente di forte intensità, più probabili nella seconda parte della giornata.

(Fonte: Bollettino di Vigilanza meteorologica regionale di mercoledì 11 novembre)

Attenzione anche al vento e al mare: nel corso di oggi è previsto un deciso rinforzo dei venti meridionali con raffiche fino a 60-80 km/h sull’Arcipelago, sulla costa maremmana e nelle zone limitrofe, fino a 50-70 km/h sulle aree collinari e localmente fino a 40-60 km/h in pianura. Di conseguenza, nella seconda parte della giornata il mare è previsto come molto mosso lungo tutto il litorale e sull’Arcipelago.

Il sistema regionale di Protezione civile è pienamente operativo, impegnato nel costante monitoraggio dei corsi d’acqua e negli interventi di assistenza alla popolazione.

La Protezione civile raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e invita i cittadini a consultare gli aggiornamenti e le norme di comportamento sul sito della Regione Toscana.