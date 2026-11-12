GROSSETO – Due artisti, due generazioni e un incontro che ha acceso l’entusiasmo dei fan. Lucio Corsi e Renato Zero insieme in una fotografia pubblicata sui profili social del cantautore maremmano. Uno scatto che in poche ore ha attirato l’attenzione degli appassionati di musica, alimentando la curiosità per un possibile progetto comune.

La fotografia, realizzata da Francis Delacroix, come specificato dallo stesso Corsi, è accompagnata da una frase che sembra uscita da una canzone: «Renato Zero mi ha detto “seguimi, io sono la notte”. E io l’ho seguito».

Poche parole, perfettamente in sintonia con l’universo artistico dei due musicisti, accomunati dalla passione per la teatralità, dai personaggi fuori dagli schemi e da un modo originale di raccontare emozioni e storie attraverso la musica.

Nei commenti al post non sono mancati i messaggi di entusiasmo e soprattutto le speranze di chi sogna di vedere Lucio Corsi e Renato Zero cantare insieme. Per il momento non ci sono annunci di collaborazioni o duetti, ma la fotografia è bastata ad accendere la fantasia del pubblico.

Intanto per Lucio Corsi è un periodo ricco di novità anche sul fronte musicale. Proprio pochi giorni fa è uscito il suo nuovo singolo «Napoleone Buonanotte», un altro tassello del percorso artistico del cantautore maremmano, che continua a conquistare attenzione con il suo stile personale e il suo immaginario sospeso tra favola, poesia e rock.

E chissà che quell’invito di Renato Zero a seguirlo nella notte non possa diventare, prima o poi, anche l’inizio di un’avventura musicale condivisa.