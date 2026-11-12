GROSSETO – Dal 12 al 16 novembre cambia la circolazione dei treni sulla linea Genova-Pisa-Grosseto-Roma. Trenitalia ha annunciato le modifiche per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale tra Pisa e Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta. Tra i servizi coinvolti ci sono gli Intercity della tratta Milano-La Spezia/Livorno/Grosseto.

Cosa cambia per Grosseto

Gli Intercity delle tratte Milano-La Spezia/Livorno/Grosseto, Sestri Levante-Napoli, Ventimiglia-Roma Termini e Torino Porta Nuova-Salerno, insieme agli Intercity Notte Torino Porta Nuova-Genova-Salerno/Reggio Calabria Centrale, subiranno modifiche di orario e/o deviazioni di percorso, con la cancellazione di alcune fermate intermedie o cancellazioni parziali. Per alcuni treni Intercity è previsto un servizio bus.

I lavori riguardano il tratto tra Pisa e Querceta, nel nord della linea. La nota di Trenitalia non indica quali treni o fermate di Grosseto siano interessati.

Frecce e regionali

I Frecciabianca e i Frecciarossa Roma-Genova via Civitavecchia subiranno cancellazioni o limitazioni di percorso a Pisa, con cancellazione della tratta Genova-Pisa. I Frecciargento e i Frecciarossa Roma-Genova via Firenze Campo Marte subiranno cancellazioni.

I regionali di Trenitalia in servizio sulla linea Pisa-La Spezia e sulla Lucca-Viareggio avranno modifiche di orario, anche con anticipi in partenza, e cancellazioni totali o parziali.

Il servizio bus

Dove è previsto il servizio con bus, i tempi di percorrenza possono aumentare, anche per il traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette né di animali, a eccezione dei cani guida.

Come informarsi

I canali di acquisto sono aggiornati. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione «Infomobilità» del sito e dell’app Trenitalia, chiamando il numero gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione. Trenitalia invita anche a consultare la campagna «Scegli di viaggiare informato».

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