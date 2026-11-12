GROSSETO – L’assemblea dei soci di COeSO – Società della Salute ha approvato oggi, martedì 10 novembre, la relazione del presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna sul bilancio consuntivo 2025 e sul Piano di riequilibrio 2027-2029, individuando le azioni necessarie per affrontare la situazione economica dell’ente e garantirne la sostenibilità futura.

Il bilancio 2025 registra una perdita di oltre 2 milioni di euro, che porta la massa passiva complessiva a circa 2,59 milioni. Una situazione che richiede interventi strutturali, senza compromettere la qualità e la continuità dei servizi sociali e sociosanitari. “Non intendiamo nascondere le difficoltà – ha sottolineato Vivarelli Colonna – ma affrontarle con responsabilità, senza ricorrere a tagli lineari che finirebbero per penalizzare le persone più fragili”.

Tra le decisioni più importanti illustrate nella relazione c’è l’introduzione di un sistema di monitoraggio economico-finanziario trimestrale, per consentire agli organi di governo di conoscere con maggiore tempestività l’andamento dei conti, gli eventuali scostamenti dalle previsioni, i risultati delle singole strutture e lo stato di attuazione delle economie programmate. L’obiettivo è superare le criticità di un sistema di rendicontazione che, nella sua attuale configurazione, consente di avere un quadro completo della situazione economica soltanto molti mesi dopo la chiusura dell’esercizio. “Non dobbiamo limitarci a fotografare gli squilibri quando si sono già verificati: dobbiamo essere in grado di individuarli mentre si stanno formando”.

Un capitolo centrale riguarda le strutture residenziali e, in particolare, la Rsa San Giovanni di Scansano. La relazione affronta le criticità dell’immobile, di proprietà dell’Azienda USL Toscana Sud Est, che attualmente può utilizzare soltanto 25 dei 38 posti accreditati a causa delle problematiche legate agli adeguamenti antincendio.

Su questa situazione COeSO ha lavorato per individuare una soluzione che metta al primo posto gli ospiti e la continuità del servizio. L’obiettivo è garantire la prosecuzione dell’assistenza, anche attraverso l’eventuale trasferimento degli attuali ospiti in una struttura adeguata, più funzionale e in grado di assicurare condizioni assistenziali appropriate. Un percorso che COeSO intende sviluppare coinvolgendo direttamente anche l’Azienda Usl Toscana Sud Est, attraverso un confronto istituzionale già avviato dal presidente Vivarelli Colonna con il nuovo direttore generale Dario Rosini, nell’ambito di specifici incontri dedicati alla situazione della RSA e alle possibili prospettive di soluzione.

Tra le ipotesi considerate figura anche la realizzazione di una nuova Rsa accreditata da 48 posti nel territorio di Scansano. Ogni scelta dovrà comunque assicurare la tutela degli ospiti, la continuità assistenziale, la salvaguardia dei lavoratori e il mantenimento di un servizio residenziale a beneficio della comunità locale.

La stessa attenzione alla tutela delle persone è prevista per tutte le altre strutture interessate dagli interventi di riequilibrio. Il presidente ha ricordato, a questo proposito, che una riorganizzazione non può essere valutata soltanto sulla base dei costi: occorre considerare anche le conseguenze assistenziali e il costo delle eventuali alternative.

Il Piano 2027-2029 individua economie programmate per complessivi 2.586.464 euro, attraverso la razionalizzazione delle strutture, l’accorpamento delle sedi, la riduzione dei costi di funzionamento e una più efficiente organizzazione dei servizi.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Vivarelli Colonna – è risanare i conti e costruire un sistema di governo più efficiente, trasparente e capace di prevenire le difficoltà. COeSO è un patrimonio dei nostri territori e deve continuare a garantire risposte concrete agli anziani, ai minori, alle persone con disabilità e alle famiglie in difficoltà. Non dobbiamo tagliare il sociale per far quadrare i conti: dobbiamo far quadrare i conti per continuare a garantire il sociale“.