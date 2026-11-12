GROSSETO – Grosseto ha commemorato questa mattina i Caduti di Nassiriya, nel 23° anniversario dell’attentato del 12 novembre 2003, in cui persero la vita 28 persone, tra cui 19 italiani: militari e civili impegnati nella missione di pace in Iraq.

La cerimonia si è svolta nell’omonima piazza, con la partecipazione degli alunni della classe II B della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci.

Un momento di raccoglimento e memoria, per ricordare il coraggio, il senso del dovere e lo spirito di servizio di chi ha perso la vita, valori che continuano a rappresentare un esempio per l’intera comunità.