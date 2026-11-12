GROSSETO – Per i cittadini del quartiere Pizzetti, cambiare la posizione delle palazzine non basta: l’area verde di via Sogno deve restare libera. I promotori della petizione per la salvaguardia dell’area di via Edgardo Sogno hanno inviato al Comune di Grosseto, e alla nostra redazione, una nota in cui bocciano le modifiche al progetto presentate venerdì 6 novembre in commissione urbanistica.

Il nuovo progetto presentato in commissione

In commissione, secondo quanto riferiscono i cittadini, l’Assessorato competente ha illustrato una diversa disposizione degli edifici come risposta alla petizione popolare. Una soluzione che i promotori respingono con decisione. «Ci teniamo a esprimere la nostra opinione con un netto no – scrivono –. Riteniamo infatti fin troppo evidente che le ipotesi presentate non possano rappresentare una soluzione alle criticità sollevate dai cittadini e non affrontano la questione fondamentale, che è la salvaguardia dell’area verde».

«Chiediamo di non costruire»

Secondo i firmatari, la richiesta è sempre stata la stessa: lasciare libera l’area verde di via Sogno, uno degli ultimi spazi verdi del quartiere. E questo, sottolineano, vale per tutti, indipendentemente dalla strada in cui abitano o da quanto siano vicini alle future costruzioni.

«Spostare le palazzine significa solo modificare l’impatto sulle diverse zone del quartiere, favorendo alcune situazioni e penalizzandone altre – proseguono i promotori –. Non è nostra intenzione discutere su quale parte del quartiere debba sopportare il disagio maggiore, perché questo non risponde alle criticità che accomunano tutto il quartiere: viabilità, carico urbanistico, impatto acustico».

Per i cittadini, quindi, la nuova proposta è solo una risposta formale. «Presentare una diversa disposizione degli edifici come risposta a chi chiede di non costruire significa non aver colto, o non voler affrontare, il senso stesso della petizione», affermano.

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Oltre 800 firme e l’appello all’Amministrazione

Secondo i promotori, la petizione ha raccolto oltre 600 firme in una sola settimana, a cui si sono già aggiunte circa 200 nuove adesioni, e la raccolta continua. «Ci chiediamo allora perché, di fronte a una mobilitazione così significativa e in continua crescita, si ritenga indispensabile portare avanti questa variante», scrivono.

I cittadini ricordano anche che l’Amministrazione comunale è ormai a fine mandato. Per questo, secondo loro, una decisione che cambia il territorio per sempre richiede una riflessione non solo sulla fattibilità, ma anche sull’opportunità politica di andare avanti. «Perseverare, nonostante il dissenso espresso dai cittadini, significa trasformare una scelta urbanistica in uno scontro di principio – sostengono –. Riconoscere il valore della partecipazione popolare e avere il coraggio di rimettere in discussione la scelta iniziale sarebbe invece un segnale concreto di ascolto».

«Un’iniziativa civica, autonoma dalla politica»

I promotori, infine, ribadiscono che la loro è un’iniziativa nata dai cittadini e portata avanti nell’interesse del quartiere. Apprezzano l’attenzione riservata alla vicenda, ma sottolineano che la petizione appartiene a chi l’ha firmata ed è autonoma dalle diverse posizioni politiche.

«Il suolo, una volta edificato, non potrà più essere restituito alla collettività come spazio libero – concludono –. È una scelta le cui conseguenze resteranno ben oltre la fine del mandato di chi oggi è chiamato a decidere».