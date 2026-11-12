FOLLONICA – Anche il Comune di Follonica ha partecipato alla diciottesima edizione di BTO – Be Travel Onlife, in programma alla Stazione Leopolda di Firenze, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati all’innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale del turismo.

A rappresentare l’Amministrazione comunale è stata l’assessore al Turismo Azzurra Droghini, presente a una giornata di approfondimento e confronto sulle nuove tendenze del mercato turistico, sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella promozione delle destinazioni e sulle strategie necessarie per rispondere ai cambiamenti nelle modalità con cui i viaggiatori scelgono e organizzano le proprie vacanze.

La manifestazione, promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, ha riunito istituzioni, operatori, esperti e grandi realtà internazionali del settore, ponendo al centro il rapporto tra tecnologia, innovazione e dimensione umana dell’esperienza turistica.

“Partecipare a un appuntamento come BTO significa avere l’opportunità di conoscere da vicino le trasformazioni che stanno interessando il settore turistico e comprendere quali strumenti possano essere messi a disposizione dei territori. L’intelligenza artificiale e l’innovazione digitale stanno cambiando profondamente il modo di comunicare, promuovere e scegliere una destinazione. Come Comune dobbiamo essere pronti a cogliere queste opportunità, investendo sulla qualità della promozione e sulla capacità di raccontare Follonica in maniera sempre più efficace e riconoscibile. La tecnologia è uno strumento importante, ma deve essere sempre al servizio dell’identità del territorio, delle sue peculiarità e dell’autenticità dell’esperienza che possiamo offrire ai visitatori” dichiara l’assessore al Turismo Azzurra Droghini.

Tra i temi affrontati durante la manifestazione anche il progetto regionale “Toscana AI Ready”, pensato per accompagnare le Comunità di Ambito Turistico nell’utilizzo concreto dell’intelligenza artificiale a supporto delle attività di promozione e marketing territoriale.

La partecipazione al BTO rappresenta per il Comune di Follonica, capofila dell’Ambito Turistico Maremma Toscana Nord, un’occasione di aggiornamento e confronto utile a rafforzare le strategie di promozione turistica della città, in un contesto in cui innovazione, sostenibilità e valorizzazione dell’identità locale sono elementi sempre più determinanti per la competitività delle destinazioni.