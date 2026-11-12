MAGLIANO IN TOSCANA – A 14 anni dall’alluvione che ha colpito Albinia e che è costata la vita a tre dipendenti di Enel, coinvolti nel crollo del ponte di Marsiliana, il sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, invita gli amministratori a un incontro per parlare della messa in sicurezza dell’area.

“Nel rispetto del dolore dei familiari e delle scelte da loro espresse – si legge nella lettera inviata al presidente della Provincia Francesco Limatola, al sindaco di Orbetello Andrea Casamenti e al sindaco di Manciano Mirco Morini – come Amministrazione intendiamo però tenere un ‘faro acceso’ sull’andamento dei lavori per la messa in sicurezza della zona colpita dalla tragedia”.

L’incontro è in programma per martedì 17 novembre, alle 11, nel Municipio di Magliano in Toscana, in via XXIV Maggio 9. La stampa è invitata a partecipare.

“La decisione dei familiari di Maurizio Stella, Paolo Bardelloni e Antonella Vanni è comprensibile – dice il sindaco Fusini – ma il nostro dovere, come amministratori locali, è quello di fare il possibile affinché la messa in sicurezza di cui da anni parliamo sia completata”.

“Il rischio idraulico non può essere sottovalutato, anche alla luce dei frequenti eventi meteorologici estremi, e quello che desideriamo è avere certezze sui tempi. Negli ultimi giorni, dopo uno stop molto lungo, abbiamo assistito alla ripresa dei lavori alle opere idrauliche nell’area dell’Aurelia e speriamo che questi proseguano, senza ulteriori interruzioni”.

“Il maltempo non chiede permesso a nessuno e quell’intervento, incompiuto da troppo tempo, mette a rischio la sicurezza dei cittadini e dei nostri territori. Elementi che non possono passare in secondo piano rispetto alle difficoltà finanziarie e occorre ribadirlo a gran voce”.