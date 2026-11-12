FOLLONICA. Non si placano le polemiche dopo il falso allarme bomba che ieri ha coinvolto anche i due plessi dell’Istituto superiore di Follonica. Questa mattina, giovedì 12 novembre, un gruppo di studenti ha dato vita a una manifestazione di protesta all’esterno della scuola, esponendo sulla recinzione dell’istituto uno striscione bianco con la scritta a caratteri cubitali “Vergogna“.

A seguito delle tensioni e delle richieste di chiarimento da parte dei ragazzi sulla gestione dell’emergenza, sul posto è arrivato anche il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola. Il presidente sta incontrando i rappresentanti d’istituto insieme ai rappresentanti di istituto e di classe di entrambi i plessi per fare il punto della situazione e ascoltare le criticità sollevate dalla componente studentesca anche su problemi della scuola, manutenzione, agibilità delle classi inagibili, e sull’assenza di un luogo con acqua potabile lamentato dagli studenti.

Il malcontento era già esploso nelle scorse ore sui social network. Attraverso una storia pubblicata su Instagram (e ripresa anche su Facebook) dall’account della lista studentesca lista_alulu, i ragazzi ieri avevano denunciato lacune nelle procedure di evacuazione e di sicurezza adottate durante l’allarme.

Di seguito il testo integrale del messaggio diffuso dalla lista studentesca:

«Ciao a tutti ragazzi, per quanto riguarda ciò che è successo oggi volevamo rassicurarvi che come probabilmente già sapete non c’era nessun ordigno all’interno di nessuno dei due plessi. La questione però è un’altra: dopo esserci confrontati con varie istituzioni come preside, Dsga e sindaco riteniamo inaccettabile la gestione e la competenza con cui è stato gestito il caso considerando che, se ci fosse stato davvero un ordigno, con la lentezza e l’inefficacia con cui siamo stati evacuati saremmo probabilmente morti tutti. La leggerezza più grave di chi si doveva occupare della situazione è stata quella di farci rientrare dopo l’evacuazione per recuperare gli zaini, cosa inaccettabile poiché non è stato svolto alcun controllo all’interno del plesso, mettendo così a repentaglio la sicurezza di studenti, insegnanti e collaboratori scolastici».

La protesta di questa mattina nasce proprio dalla volontà dei ragazzi di ottenere garanzie concrete sui protocolli di sicurezza e sulla gestione delle emergenze all’interno dell’istituto superiore follonichese.