GROSSETO – È morta ieri, 11 novembre, a soli 39 anni, la dottoressa Elena Maria Guerreschi. La sua scomparsa ha lasciato un grande dolore in chi l’ha conosciuta e le ha voluto bene. Tra questi c’è Nazario Montuori, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Roselle, che ha voluto dedicarle una lunga e commossa lettera, ripercorrendo un’amicizia nata quando entrambi erano bambini e durata una vita.

«Dolcissima Elena, ci siamo conosciuti da bambini all’età di 10 anni quando diventammo compagni di classe, da allora siamo sempre stati amici», scrive Montuori, ricordando le passioni che li accomunavano, dalle scienze alla cultura, fino ai motori. Un legame fatto di interessi condivisi e ricordi che hanno accompagnato entrambi negli anni.

«A 16 anni ci comprammo la stessa motocicletta 125cc, tu la versione più femminile ed io quella da “ragazzaccio” e così facemmo anche a 20 anni». Poi le strade dell’università li portarono in città diverse e lontane, ma senza interrompere il rapporto. «Restammo in contatto ed ogni tanto tu mi inviavi i tuoi progressi nella pratica chirurgica ed io qualche misurazione cosmologica».

Nella lettera trovano spazio anche i momenti più personali, gli amori, le gioie e le difficoltà affrontate insieme. «Ricordo la felicità nei tuoi occhi quando mi presentasti il tuo primo amore, le tue parole di conforto quando negli anni a seguire io persi il mio… mi mancheranno i tuoi abbracci, quelli di una vera amica che valgono più di tutto l’oro del mondo».

Tra i ricordi più cari ci sono quelli legati all’Osservatorio Astronomico di Roselle, luogo nel quale Elena andava spesso a trovare l’amico per osservare insieme il cielo. «Non dimenticherò mai il suono dei tuoi passi che salgono la scalinata in ferro dell’Osservatorio Astronomico di Roselle, li riconoscevo tra mille e nell’oscurità della notte io sapevo che la mia Amica era passata a trovarmi ed insieme osservavamo l’universo».

Elena amava in particolare le galassie e le nebulose, argomenti che Montuori aveva approfondito nella propria tesi. Un altro episodio raccontato nella lettera riguarda un dipinto realizzato da lei, raffigurante un oggetto astronomico. «Io lo riconobbi e ti regalai la fotografia scattata da me dall’Osservatorio proprio di quell’oggetto che avevi dipinto, una galassia e dopo la osservammo insieme».

Nel suo ricordo c’è anche il dolore per una vita spezzata troppo presto e per una scienza che, nonostante i progressi, non è riuscita a salvarla. «Il Fato ti ha portata via anzitempo con il rammarico che la nostra scienza che tanto abbiamo amato e studiato non sia riuscita a salvarti».

Montuori ha annunciato anche un gesto simbolico per ricordare l’amica: venerdì 13 novembre l’Osservatorio resterà chiuso e i suoi sensori meteorologici si spegneranno. «Persino il Cielo piange la tua prematura scomparsa», scrive, riassumendo in poche parole il significato della perdita: «Il mondo ha perso un brillante medico, l’Osservatorio una sua fan ed io la mia Amica».

La lettera si conclude con una speranza che guarda proprio a quell’universo che i due amici amavano osservare insieme: «Nonostante la formazione accademica che possiedo ho la speranza che un giorno ti rivedrò e forse chissà… sarai tu a guidarmi tra le meraviglie del cosmo che tanto ammirammo quando eravamo in vita».

E infine, la promessa più semplice e più forte: «Non ti dimenticherò mai. Il tuo amico Nazario».