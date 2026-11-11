Foto di repertorio

CIVITELLA PAGANICO – Un uomo di 74 anni è rimasto ferito dopo essere stato attaccato da un cinghiale durante una battuta di caccia nella zona di Civitella Paganico.

L’allarme è scattato alle 12.30, quando è stato attivato il servizio di emergenza sanitaria 118 della Asl Toscana Sud Est.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto con l’elisoccorso Pegaso 2. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori di India Roccastrada e i vigili del fuoco.