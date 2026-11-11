GROSSETO – Il gatto nero del cimitero è sparito nel nulla tra il 10 e l’11 ottobre. Era nero, a pelo lungo, accudito ogni giorno e puntuale ad aspettare sempre le stesse persone. A raccontarlo è una lettrice, che ha inviato una segnalazione alla redazione e chiede di capire quale sia stata davvero la sua fine.

La scomparsa

Il gatto, racconta la lettrice, era per lei e per altre persone un punto di riferimento. Poi, dopo qualche giorno, qualcuno ha sentito all’interno di un cassonetto un forte odore di cadavere. «Solo in quel momento abbiamo capito, pur non vedendolo, che era lui», scrive la lettrice. Non è quindi una certezza, ma un’ipotesi maturata da chi lo conosceva.

«Qualsiasi cosa gli fosse successo»

«Il pensiero è triste – aggiunge – perché qualsiasi cosa gli fosse successo non si può buttare un gatto nel cassonetto». Tra le ipotesi, la lettrice cita un incidente mentre l’animale attraversava la strada vicina all’ingresso posteriore del cimitero, per raggiungere il campo vicino. Una spiegazione che però, secondo lei, convince poco: non si corre ad alta velocità in una strada stretta a ridosso di un cimitero e, se l’animale fosse stato investito, perché non lasciarlo in un fosso lungo la strada?

«Non è il primo»

La lettrice ricorda che in altri periodi sarebbero spariti diversi gatti, mai più ritrovati. «Ci chiediamo – scrive – quale sia stata davvero la fine di questo gatto». Una domanda che, nel suo racconto, riguarda anche gli altri animali di cui si sono perse le tracce.

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