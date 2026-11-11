GROSSETO. «Il 9 novembre il Comune di Grosseto ha pubblicato il bando per le progressioni tra le aree: 10 posti per istruttori amministrativi e tecnici e due funzionari tecnici. Neppure uno per il personale educativo», così esordisce Cristoforo Russo, esponsabile enti locali della Fp Cgil Grosseto, sulla questione dei nidi comunali.

«Era già successo nella tornata precedente e per le educatrici dei nidi d’infanzia comunali la porta continua a restare sbarrata», rimarca.

«Oramai sono rimaste solo una decina di educatrici -ricorda – nelle uniche due strutture ancora a gestione diretta: due nidi d’infanzia. Tutte le altre strutture, per quanto riguarda la gestione, sono già state affidate ad appalti: l’ultimo nido che era rimasto comunale è passato alla cooperativa Giocolare nel settembre 2025. E delle educatrici che doveva tutelare il Comune, quelle che hanno portato avanti i servizi educativi della città con professionalità e dedizione, spesso con organici ridotti, il Comune non si è mai ricordato. Così come non si è ricordato delle loro carriere e stipendi».

«Il comune ha usato le progressioni ma non per chi lavora nei nidi»

«Perché il Comune le progressioni le ha usate e non poco – dice Russo – 36 già concluse, a cui si aggiungono quelle avviate a fine 2025 e i 10 posti del bando di novembre. Però nessuna riguarda chi lavora nei nidi d’infanzia. Eppure per le educatrici laureate non servirebbe nemmeno la procedura in deroga: possono accedere anche alle progressioni ordinarie, che il Comune può bandire in qualsiasi momento. Non ci sono ostacoli normativi né scadenze: manca solo la volontà».

«Anche senza guardare lontano, se si osserva la realtà di altri Comuni di province limitrofe, si vede che lì le progressioni in deroga per il personale educativo sono state attivate – precisa Russo – A Genova, nel novembre 2025, sono stati banditi 69 posti per il passaggio del personale educativo e scolastico nell’area dei Funzionari. Grosseto non sarà Genova, ma non si può certo dimenticare delle persone che lavorano da anni».

«Sostenere le progressioni non è solo un atto giustizia»

«Questa “dimenticanza” è una scelta politica precisa – dichiara Cristoforo Russo – Nei nidi d’infanzia comunali lavorano educatrici laureate che restano inquadrate come istruttrici, bloccate, mentre un neoassunto con la stessa laurea entra direttamente da funzionario. Sostenere le progressioni verticali delle educatrici comunali non è solo un atto di giustizia: è il riconoscimento del valore strategico che queste professioniste hanno per la comunità».

«I numeri del Piao (il Piano integrato di attività e organizzazione) dicono molto di più – rimarca Russo – Nel 2025 e nel 2026 il Comune ha programmato decine di assunzioni, tra amministrativi, tecnici, agenti di polizia municipale e un bibliotecario, ma nemmeno una educatrice. Quindi mentre il personale educativo che va in pensione non viene sostituito, i dipendenti comunali nei nidi d’infanzia scendono di numero. In questi anni si è passati da 19 a 15. Nel mentre, il Comune trova risorse per sette assunzioni a tempo determinato nello staff del Sindaco e per un capo di gabinetto».

«Quali sono le intenzioni del Comune?»

«A questo punto ci chiediamo quali siano le vere intenzioni del Comune – prosegue Russo – Vuole investire nei nidi d’infanzia pubblici, valorizzando il personale che ha e assumendone di nuovo, oppure punta a darli tutti in appalto, come ha già fatto con le scuole dell’infanzia? I fatti provati sembrano andare nella seconda direzione. Restano solo due nidi d’infanzia a gestione diretta. Senza progressioni e nuovi ingressi si punta all’esaurimento del personale».

«La Fp Cgil nazionale ha scritto al presidente dell’Anci chiedendo soluzioni per sanare la disparità che colpisce il personale educativo 0-6 senza pesare sui Comuni. Che comunque possono fare già la loro parte, a Grosseto però l’Amministrazione sta scegliendo di non farla», rimarca Russo.

«I nidi d’infanzia pubblici non sono un costo da comprimere – conclude Russo – Sono un diritto dei bambini e un sostegno alle famiglie, a partire dal fatto che sono uno degli strumenti primari che permettono alle donne maggior libertà lavorativa. Chiediamo al Comune di aprire subito un confronto e di dire con chiarezza alla città se intende investire nei nidi d’infanzia pubblici o darli tutti in appalto. Servono progressioni dedicate alle educatrici e un piano di assunzioni che fermi lo svuotamento del servizio: chi per anni ha tenuto in piedi i nidi d’infanzia comunali merita lo stesso riconoscimento di qualsiasi altro dipendente».