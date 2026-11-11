CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È morto questa mattina Dario Viti, ex sindaco di Castiglione della Pescaia. Viti aveva guidato il Comune dal 1990 al 1992, dopo Giancarlo Farnetani, e anche dopo la fine del mandato non aveva mai smesso di occuparsi della vita del paese. L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia.

Sindaco negli anni del passaggio dal Pci al Pds

Viti era stato sindaco in un periodo importante e complesso per la politica italiana: gli anni in cui il Partito comunista italiano diventava Partito democratico della sinistra. Fu una fase di cambiamento che toccò anche la vita amministrativa dei comuni, compreso quello di Castiglione della Pescaia.

L’impegno per il territorio e le frazioni

Molto legato al suo territorio e attento ai bisogni della comunità, Viti aveva continuato a partecipare alla vita pubblica anche dopo l’esperienza da sindaco. Negli anni era intervenuto spesso nel dibattito cittadino su sviluppo, tutela delle attività locali e valorizzazione degli spazi della comunità, con un’attenzione particolare alle frazioni.

Tra le sue battaglie civiche c’era stata quella per riaprire i parcheggi di Riva del Sole e rendere di nuovo accessibile al pubblico l’area: un impegno che aveva portato avanti con determinazione e che si era concluso nel 2025.

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Il ricordo della sindaca Elena Nappi

«Dario Viti è stato un uomo che ha dedicato una parte importante della propria vita alla comunità di Castiglione della Pescaia – lo ricorda la sindaca Elena Nappi –, prima attraverso il suo impegno amministrativo e poi continuando a partecipare con passione e attenzione alle vicende del nostro territorio».

La sindaca ha voluto ricordare anche la moglie di Viti. «Desidero ricordare con affetto anche la moglie Lucia, una donna sempre presente e disponibile, profondamente impegnata nel tessuto sociale, che ha saputo mettersi al servizio degli altri e delle persone più bisognose. A lei e ai figli Andrea e Alessio rivolgo, a nome mio personale, della Giunta e di tutta l’Amministrazione comunale, le più sincere condoglianze».