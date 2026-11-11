CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – I mercatini di Castiglione della Pescaia cambiano casa: lasceranno corso della Libertà e si sposteranno in via Roma, sul lungomare. L’ha deciso il Consiglio comunale, che ha approvato le modifiche al «Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercatini delle opere del proprio ingegno e dei non professionisti». Gli obiettivi sono tre: più sicurezza stradale e urbana, pieno rispetto delle misure antiterrorismo e valorizzazione del commercio locale.

Troppo vicini alla caserma dei Carabinieri

Il trasferimento si è reso necessario per motivi di ordine e sicurezza pubblica. L’area attuale, infatti, si trova proprio accanto alla stazione dei Carabinieri, considerata un obiettivo sensibile. I banchi e l’afflusso di persone limitavano la visibilità della caserma e rendevano più difficile applicare le misure di controllo, prevenzione e protezione antiterrorismo. Inoltre, il mercato poteva rallentare i mezzi dell’Arma, ostacolando gli interventi e le emergenze.

Dove sarà il nuovo mercato

La nuova sede è in via Roma, poco prima dell’incrocio con via Gramsci, in direzione di via Balzini. La scelta, secondo il Comune, garantisce la totale sicurezza intorno alla caserma, con spazi di manovra adeguati, percorsi di accesso e vie di fuga. La nuova area permetterà anche di organizzare meglio il mercato, a vantaggio degli operatori e dei visitatori. L’obiettivo dell’Amministrazione è tenere insieme la sicurezza pubblica e la continuità di un’attività dedicata alle opere dell’ingegno e al commercio.

La sindaca: «Il lungomare è il salotto buono del paese»

«Oggi questo spostamento – dichiara la sindaca Elena Nappi – è diventato necessario e non più rimandabile a causa delle condizioni sempre più critiche che la nostra società si trova ad affrontare, considerando la situazione storica che stiamo vivendo, che ci costringe a essere molto attenti alla sicurezza e alla protezione della nostra comunità».

Secondo la sindaca, però, il trasloco non penalizzerà i mercatini. «La nuova collocazione sul lungomare di via Roma non è meno bella e appetibile di quella attuale – prosegue –, soprattutto dopo la riqualificazione della pavimentazione e dell’intera illuminazione del luogo, che è considerato il salotto buono di Castiglione della Pescaia, nonché la passeggiata tranquilla e sicura del paese, visto che è un’area pedonale urbana. Proprio in questi mesi vedrà nascere un nuovo verde e un rinnovato arredo urbano, che completerà la valorizzazione di tutta l’area».

C’è infine un vantaggio anche per gli operatori. «Avere una zona con tutti i mercatini concentrati – conclude Nappi – darà la possibilità di aumentare la loro capacità attrattiva e di definire una loro identità più riconoscibile e identificabile dal pubblico».