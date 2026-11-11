FIRENZE. La delegazione ha preso parte al panel “Destinazione Toscana“, un momento di confronto sulle strategie e sugli strumenti digitali per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, operatori e territori e costruire una visione condivisa del turismo toscano.

A rappresentare l’ambito erano presenti Riccardo Megale, assessore al Turismo del Comune di Grosseto e presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ambito; Mariella Porteners, per la DMC Maremma Toscana; Alessandra Biondi, sindaca di Civitella Paganico; Chiara Martini, consigliera comunale delegata al Turismo di Civitella Paganico; e Chiara Orsini, assessora al Turismo del Comune di Monte Argentario.

Al centro anche Toscana Ai Ready

Al centro dell’incontro, promosso da Regione Toscana e Anci Toscana con il coinvolgimento di Toscana promozione turistica e Fondazione sistema Toscana, i nuovi strumenti per la gestione e la promozione delle destinazioni: dalla collaborazione tra pubblico e privato all’utilizzo dei dati e dell’intelligenza artificiale.

Tra i temi del panel anche Toscana Ai Ready, il progetto che accompagna le comunità di ambito turistico nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la promozione dei territori, attraverso un percorso che unisce formazione e lavoro sul campo.

La presenza alla Bro rappresenta per Maremma Toscana Sud un’occasione di aggiornamento e confronto sulle trasformazioni del settore e sulle opportunità offerte dall’innovazione. Un percorso che guarda alla valorizzazione delle diverse identità del territorio, mettendo in relazione amministrazioni, imprese e operatori per costruire un’offerta turistica sempre più riconoscibile e condivisa.