GROSSETO – Si sono conclusi a Foggia i Campionati Italiani Under 15 di pugilato, che hanno visto il giovane atleta della Fight Gym Grosseto, Alessandro Borghetti, conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria 48 kg, sotto la guida tecnica del maestro Raffaele D’Amico.

Un risultato di grande valore, ottenuto al termine di un percorso particolarmente impegnativo, che ha visto Borghetti affrontare avversari di livello, dimostrando qualità tecniche, determinazione e personalità. Il suo esordio sul ring è avvenuto contro il siciliano Jacob Cutuli, testa di serie numero 4 del torneo. Borghetti ha affrontato il match con grande lucidità, imponendosi ai punti grazie a una boxe tecnica e fantasiosa, caratterizzata da un efficace utilizzo del jab sinistro, abbinato a combinazioni di colpi più incisivi. Positivo anche il secondo incontro, nel quale il giovane grossetano ha superato il marchigiano Nathan Favilla, conquistando così l’accesso alla semifinale.

A sbarrargli la strada verso la finale è stato il laziale Diego Cicchinelli, testa di serie numero 1 e tra i favoriti della competizione. Quest’ultimo ha impostato fin dalle prime battute un combattimento caratterizzato da un’intensa pressione, riuscendo a limitare gli spazi di manovra di Borghetti e a conquistare il verdetto favorevole. Per Alessandro si trattava della prima partecipazione ai Campionati Italiani di categoria: un debutto che si conclude con un meritatissimo bronzo e che rappresenta un importante punto di partenza per il suo percorso sportivo. Grande soddisfazione da parte del maestro Raffaele D’Amico e del presidente Amedeo Raffi, che hanno accolto con entusiasmo il risultato, consapevoli delle importanti prospettive di crescita del giovane pugile.

Le sue qualità naturali, unite alla serietà, alla costanza e all’impegno dimostrati quotidianamente in palestra, costituiscono infatti solide basi per affrontare con fiducia le prossime sfide. La Fight Gym Grosseto torna dunque da Foggia con una medaglia tricolore e la conferma di avere tra le proprie fila un giovane talento sul quale continuare a investire.