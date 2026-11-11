MASSA MARITTIMA. Il Circolo del Partito Democratico di Massa Marittima promuove una conferenza pubblica dedicata all’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di approfondire una delle trasformazioni più importanti del nostro tempo e le sue ricadute tecnologiche, sociali ed economiche.

L’incontro, dal titolo «L’intelligenza artificiale ai giorni nostri: un percorso di lettura tematica», si svolgerà sabato 14 novembre, alle ore 17, nella Sala dell’Abbondanza, in via Carlo Goldoni 38 a Massa Marittima.

Relatore principale sarà il professor Francesco Marcelloni, professore ordinario di Intelligenza Artificiale all’Università di Pisa e direttore accademico del Centro di Competenza sull’Intelligenza Artificiale dell’Alleanza Europea Circle U.

L’appuntamento vuole offrire alla cittadinanza un’occasione di conoscenza e approfondimento su un tema che sta incidendo sempre più sulla vita quotidiana, sul mondo del lavoro, sull’economia e sulle prospettive future della società. Un momento di divulgazione e confronto aperto a tutti, per comprendere meglio opportunità, cambiamenti e questioni legate allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.