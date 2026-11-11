ALBERESE – Un investimento da 520mila euro per trasformare l’ex scuola primaria di Alberese in un museo dedicato ai butteri, alle tradizioni popolari e alla storia della Maremma. Il progetto del MU.BU.TRA. compie un nuovo passo avanti con l’approvazione, da parte della Giunta comunale di Grosseto, della progettazione e dell’allestimento del percorso espositivo denominato “Tracce di Maremma”.

Il nuovo museo sorgerà in piazza del Combattente, negli spazi dell’ex edificio scolastico, e sarà pensato non soltanto come luogo di conservazione della memoria, ma anche come punto di riferimento culturale e turistico, con installazioni multimediali e ambienti immersivi.

Un investimento da 520mila euro

Il progetto prevede una spesa complessiva di circa 520mila euro, suddivisa in due interventi: 220mila euro saranno destinati alla ristrutturazione dell’immobile, mentre gli altri 300mila euro serviranno per gli allestimenti museali e gli arredi.

Il percorso espositivo sarà organizzato in otto ambienti tematici, ciascuno dedicato a un aspetto della storia e dell’identità maremmana.

Accanto allo spazio di ingresso e accoglienza, troveranno posto una sala dedicata alla figura del buttero e una al cavallo maremmano, simboli della tradizione rurale del territorio. Sono previsti anche una biblioteca con area didattica, una sala dedicata al brigantaggio e uno spazio riservato alla collezione di Roberto Ferretti.

Completeranno il museo una sala conferenze e cinema e una sala immersiva dedicata alla Maremma, nella quale le nuove tecnologie permetteranno di raccontare il territorio attraverso immagini, suoni e contenuti multimediali.

Le collezioni storiche e le nuove tecnologie

Uno degli elementi centrali del MU.BU.TRA. sarà la valorizzazione di due importanti patrimoni culturali legati alla tradizione maremmana.

Il primo è la raccolta di Roberto Ferretti, fondatore dell’Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, istituito dal Comune nel 1979. Il secondo è la collezione di Lorenzo Mancioppi, dedicata alla storia e alla cultura dei butteri.

Reperti, documenti e testimonianze storiche saranno affiancati da strumenti digitali, contenuti audiovisivi e installazioni multisensoriali. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’accessibilità degli spazi e dei contenuti, per rendere il percorso fruibile a un pubblico ampio.

Vivarelli Colonna e Agresti: «Un luogo per custodire le nostre radici»

«Con il MU.BU.TRA. vogliamo dare alla Maremma un luogo capace di custodire e raccontare la propria storia, le proprie tradizioni e le proprie radici – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Non sarà soltanto un museo dedicato alla figura del buttero, ma uno spazio vivo e innovativo, in cui memoria e nuove tecnologie si incontreranno per trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio culturale che appartiene a tutta la nostra comunità».

«Un progetto importante – aggiungono – anche per rafforzare l’attrattività culturale e turistica del territorio».

Un nuovo polo culturale per Alberese

Con la realizzazione del museo, l’ex scuola primaria di Alberese sarà destinata a una nuova funzione pubblica, legata alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è creare un luogo capace di raccontare l’identità della Maremma, dalla vita dei butteri al rapporto con il cavallo, fino alle testimonianze della cultura popolare e della storia del territorio.

Il MU.BU.TRA. punta così a diventare anche una nuova attrazione per i visitatori di Alberese e della Maremma, affiancando alla conservazione del patrimonio storico attività didattiche, incontri e iniziative culturali.

Con l’approvazione del progetto espositivo arriva dunque un ulteriore passaggio nell’iter di realizzazione della struttura. Non sono ancora state indicate le date di completamento dei lavori e di apertura al pubblico.