GROSSETO – Si chiama «Immagina Grosseto» ed è la conferenza programmatica provinciale di Azione: venerdì 13 novembre, dalle 16, il partito riunirà iscritti e cittadini all’Hotel Granduca di Grosseto, in via Senese 170. L’appuntamento è aperto a tutti. Subito dopo, alle 18, si aprirà il congresso provinciale, riservato agli iscritti.

Gli obiettivi secondo Azione

Secondo il partito, la conferenza vuole aprire uno spazio di confronto sullo sviluppo del territorio e raccogliere idee e proposte in vista delle prossime amministrative. L’obiettivo dichiarato da Azione è costruire un progetto politico che sappia guardare al futuro della provincia «con pragmatismo, competenza e ambizione».

Il programma della conferenza

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Valentina Grippo, deputata e cofondatrice di Azione. Alle 16.30 il segretario provinciale uscente Francesco Grassi presenterà la sua mozione congressuale. Alle 17, invece, interverrà Giulio Cesare Sottanelli, commissario regionale di Azione Toscana, che introdurrà i lavori della conferenza.

Seguiranno gli interventi di tre esponenti del partito sul territorio: Giacomo Cerboni, consigliere comunale di Azione a Grosseto, Luca Aldi, responsabile comunale di Azione a Orbetello, e Fabrizio Ferrari, responsabile di Azione per le Colline metallifere. Poi la parola passerà al pubblico: chiunque vorrà potrà intervenire e dare il proprio contributo.

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Il congresso provinciale e l’aperitivo

Alle 18 si apriranno i lavori del congresso provinciale di Azione Grosseto, riservato agli iscritti al partito. La giornata si chiuderà alle 19 con un aperitivo aperto ai partecipanti.

Lo sguardo alle elezioni del prossimo anno

Con «Immagina Grosseto», spiega il partito, Azione vuole ribadire di essere una forza politica presente e attiva, «capace di andare oltre la gestione dell’esistente» e di mettere al centro idee, competenze e proposte concrete per il futuro della Maremma. Il tutto, sottolinea il partito, soprattutto in vista degli importanti appuntamenti elettorali del prossimo anno.