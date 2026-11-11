GROSSETO – Un’azienda che esporta tecnologia in tutto il mondo, cresce del 25% ogni anno e si prepara a una nuova importante collaborazione nel settore degli ospedali da campo. È Novair Noxerior Gas Systems, realtà industriale grossetana specializzata nella produzione di generatori di ossigeno e azoto. A raccontarne i risultati e le prospettive è Federico Guidarelli, amministratore delegato dell’azienda, ospite della puntata del 9 novembre de Il tempo di un caffè, la rubrica video de Il Giunco.

L’occasione è il bilancio della partecipazione a Ecomondo 2026, la fiera internazionale dedicata alla transizione ecologica che si è svolta a Rimini, dove Noxerior ha presentato una delle sue tecnologie più innovative.

«La fiera è stata un grande successo, al di sopra di ogni aspettativa – racconta Guidarelli –. Abbiamo incontrato numerosi clienti interessati alla nostra tecnologia, ma la sorpresa più bella è stata incontrare tanti utilizzatori delle nostre macchine che ci hanno parlato molto bene dei nostri prodotti».

Dall’ossigeno al biometano: la tecnologia grossetana per l’economia circolare

Per la prima volta l’azienda ha portato direttamente in fiera un container completamente funzionante per l’autoproduzione di ossigeno, destinato agli impianti di biometano. Una dimostrazione dal vivo che ha permesso ai visitatori di vedere concretamente il funzionamento della tecnologia.

Si tratta di una soluzione che potrebbe trovare applicazione anche in provincia di Grosseto, dove sono presenti impianti a biomasse e biogas potenzialmente interessati alla conversione verso la produzione di biometano.

«È un classico esempio di economia circolare al 100% – spiega Guidarelli –. Il nostro impianto interviene nell’iniezione di ossigeno all’interno dei digestori. Grazie anche agli incentivi del Pnrr e dell’Unione europea, oggi è possibile convertire impianti esistenti da biogas a biometano».

L’autoproduzione di ossigeno direttamente sul posto permette inoltre di ridurre il trasporto su gomma e i rischi legati alla movimentazione e all’utilizzo di gas ad alta pressione.

Dalla Maremma al mondo, nuove commesse per gli ospedali da campo

L’azienda grossetana è presente con i propri prodotti in numerosi mercati internazionali, dagli Stati Uniti all’Africa, fino all’Asia, con una delle commesse più recenti in Vietnam.

Ma tra le prospettive più importanti c’è anche una collaborazione legata alla realizzazione di sistemi di produzione di ossigeno destinati agli ospedali da campo, nell’ambito di forniture collegate alla Nato.

«Abbiamo già fornito un primo container per l’autoproduzione di ossigeno – spiega l’amministratore delegato –. Si tratta di impianti destinati agli ospedali da campo, dove l’ossigeno viene prodotto direttamente sul posto a partire dall’aria che respiriamo».

Il primo sistema ha soddisfatto il cliente, che ha effettuato anche diverse visite a Grosseto per gli audit di certificazione dell’azienda e del prodotto. «Adesso andremo a realizzare una serie di unità per tutto il 2027».

Un’azienda che cresce del 25% all’anno e crea occupazione

Le prospettive per il prossimo anno sono positive, con l’obiettivo di consolidare la presenza internazionale e proseguire nel percorso di crescita.

«Ci aspettiamo di crescere ancora di più – afferma Guidarelli –. L’azienda, grazie alle proprie tecnologie, che lo ripeto da grossetano sono sviluppate al 100% nel territorio grossetano, sta crescendo. Stiamo facendo una media del 25% in più ogni anno».

Un risultato che, sottolinea l’amministratore delegato, non riguarda soltanto il fatturato ma ha ricadute anche sull’occupazione.

«Questa crescita non si traduce solo nei risultati economici, ma anche nell’assumere persone e nell’incrementare il nostro organico. Credo che per la città di Grosseto sia una cosa importante».

Una storia di innovazione e impresa che parte dalla Maremma e raggiunge i mercati internazionali, dimostrando come anche il territorio grossetano possa essere protagonista nei settori tecnologici più avanzati.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del territorio, approfondire temi di attualità e raccontare storie, progetti e iniziative.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: questa è la formula della rubrica, che propone conversazioni dirette e veloci, davanti a un caffè, con i protagonisti della vita politica, economica, sociale e culturale della Maremma.

Un appuntamento per scoprire persone, idee e realtà del nostro territorio, con uno stile semplice, immediato e informale.