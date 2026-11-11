GROSSETO – Un secondo Giardino degli angeli nascerà a Grosseto, all’interno del Parco del Diversivo. Il progetto è dell’associazione Il giardino degli angeli, formata da genitori che hanno perso i propri figli troppo presto. Dopo il primo spazio verde, realizzato nel 2021 al Parco del fiume Ombrone, le famiglie hanno deciso di continuare il loro percorso: trasformare il ricordo dei propri cari in qualcosa che vive e cresce nel tempo.

Un albero e un nome

Sarà l’associazione a comprare gli alberi, a piantarli e a seguirne la crescita nei primi tempi. Accanto a ciascuno, inoltre, verrà installata una targhetta con il nome della persona scomparsa. Il coordinamento del progetto, invece, è stato affidato alla Uisp.

Il Comune: «Un segno concreto di vita»

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi hanno sottolineato il valore del progetto, anche per il parco. «Con questo intervento il Parco del Diversivo si arricchisce di una nuova area verde, confermandosi uno spazio dinamico, in continua evoluzione e capace di accogliere nel tempo nuove progettualità – dichiarano –. È un parco che può crescere e qualificarsi ulteriormente anche grazie alla collaborazione con le associazioni e i cittadini, che con le loro proposte contribuiscono a renderlo sempre più vissuto e a misura di comunità».

Il sindaco e l’assessore ricordano poi da dove nasce l’iniziativa. «Sappiamo bene che all’origine di questa iniziativa c’è un dolore profondo e che non si tratta di un’occasione lieta – proseguono –. Proprio per questo il progetto assume un significato ancora più speciale: trasforma il ricordo in un segno concreto di vita, destinato a crescere nel tempo e a diventare parte del patrimonio verde e umano della nostra città. Ringraziamo l’associazione Il giardino degli angeli e la Uisp per aver condiviso con l’Amministrazione questa proposta e per il valore del messaggio che porta con sé».

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La Uisp: «Ambiente, memoria e condivisione»

Anche la Uisp, che coordinerà il progetto, spiega perché ha deciso di partecipare. «Per la Uisp è importante poter contribuire a un progetto che unisce il valore dell’ambiente a quello della memoria e della condivisione – dichiarano il presidente Massimo Ghizzani e la coordinatrice Rosanna Magi –. Ci teniamo che il parco diventi un luogo accogliente, nel quale la comunità possa riconoscersi e trovare un’occasione di incontro e riflessione. Ringraziamo l’Amministrazione comunale e l’associazione dei genitori per averci coinvolto in un’iniziativa così significativa».