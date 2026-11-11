CAPALBIO – Non si ferma la serie di furti di volanti ai danni delle Mercedes in provincia di Grosseto. Un nuovo episodio è stato segnalato a Capalbio, dove, nella notte tra il 9 e il 10 novembre, i ladri hanno preso di mira una vettura della casa automobilistica tedesca, utilizzando le stesse modalità già riscontrate nel furto avvenuto il 30 ottobre a Filare, nel comune di Gavorrano.

Anche in questo caso, infatti, è stato infranto un vetro posteriore dell’automobile per accedere all’abitacolo e portare via il volante. Una modalità che presenta evidenti analogie con quella del colpo di Filare, anche se non ci sono elementi per stabilire se i due furti siano riconducibili agli stessi responsabili.

La nuova segnalazione arriva a pochi giorni dalla pubblicazione dei nostri articoli sul fenomeno, che hanno suscitato numerose reazioni e portato diversi lettori a raccontare esperienze analoghe, in alcuni casi inviando anche fotografie delle vetture danneggiate.

Ma a preoccupare non sono soltanto i furti: ci sono anche le conseguenze per i proprietari, che possono ritrovarsi senza automobile per mesi.

A raccontarlo è un lettore che ha contattato la nostra redazione dopo aver letto gli articoli pubblicati nei giorni scorsi. L’uomo riferisce di essere stato vittima di un furto del volante il 26 giugno scorso, a Castiglione della Pescaia, in via Pleiadi.

«L’aspetto più atroce è stato che ad agosto, ancora in attesa della riparazione in quanto il ricambio originale non risultava disponibile, nonostante i vari reclami inviati alla Mercedes-Benz Italia, essendo rimasto a piedi, sono stato costretto a permutare la mia auto con un’altra».

Una situazione che, secondo il racconto dell’automobilista, si sarebbe protratta anche nei mesi successivi.

«Ho saputo a ottobre che la mia ex auto era ancora da riparare», aggiunge il lettore, che conclude il suo messaggio con un augurio amaro: «Auguro buona fortuna a coloro che hanno avuto la mia disgrazia».

Una testimonianza che mette in evidenza un aspetto particolarmente pesante di questi furti: oltre al danno economico provocato dai ladri, per i proprietari può esserci il problema dei tempi necessari a ripristinare la vettura. Nel caso raccontato dal lettore, la difficoltà nel reperire il ricambio originale avrebbe contribuito alla decisione di rinunciare definitivamente all’automobile.

Intanto le segnalazioni continuano ad aumentare. Oltre ai casi di Filare e Capalbio, un altro furto analogo sarebbe avvenuto proprio nella serata del 30 ottobre a Castiglione della Pescaia. Nella stessa località, inoltre, sarebbero stati registrati altri episodi durante i mesi estivi, come conferma anche la testimonianza relativa al furto del 26 giugno.

La ripetizione di episodi simili in diverse zone della provincia solleva interrogativi sulla diffusione del fenomeno. Resta tuttavia da accertare se esistano collegamenti tra i singoli furti e quale sia la destinazione dei componenti sottratti.

Al momento non è disponibile un bilancio ufficiale delle denunce che consenta di stabilire il numero complessivo dei furti di volanti Mercedes avvenuti nel Grossetano.

Il nuovo episodio di Capalbio si aggiunge così a un elenco di segnalazioni che continua ad allungarsi, mentre le testimonianze dei proprietari raccontano non soltanto i danni subiti, ma anche le difficoltà che possono seguire al furto.

La nostra redazione continuerà a raccogliere le segnalazioni dei lettori, invitando chi abbia vissuto episodi analoghi a indicare la data, il luogo e le circostanze del furto, per contribuire a ricostruire un quadro sempre più preciso di quanto sta accadendo in provincia di Grosseto.