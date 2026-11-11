GROSSETO – Il Sunia di Grosseto aderisce alla mobilitazione internazionale per il diritto alla casa della giornata di oggi, 11 novembre, ricordando anche quanto a Grosseto morda l’emergenza abitativa.

«Rimane importante riportare all’attenzione del dibattito il caro-affitti, la speculazione immobiliare e le politiche che stanno trasformando l’abitazione da diritto a merce con il nuovo Piano casa, portato avanti dal governo Meloni» dicono dal Sunia Grosseto.

«Perché anche nella provincia di Grosseto ci sono decine di migliaia di persone che vivono in condizioni di povertà e gli affitti crescono più dei salari e delle pensioni – proseguono dal Sunia – Il carovita procede nello stesso senso del caro affitti, con aumenti in percentuale ben superiori a quanto aumentano gli stipendi».

Terribile: «Due richieste di sfratto al giorno»

«Nella nostra provincia, anche se quanto succede sembra muoversi in silenzio, gli sfratti per morosità incolpevole stanno aumentando vertiginosamente. Il dato ormai parla di due richieste di sfratto al giorno – ricorda Antonio Terribile, segretario Sunia Grosseto – Gli affitti brevi stanno rendendo le nostre città spugne per turisti e impermeabili per la popolazione residente, soprattutto sulla costa e nel centro di Grosseto. Questo rende la vita particolarmente difficile alle persone che lavorano e ai pensionati visto che redditi e pensioni in provincia sono al di sotto della media non solo nazionale ma anche regionale».

«Non è un’emergenza passeggera ma è il risultato di anni di assenza di politiche pubbliche per la casa. Parlano da soli i dati: anche quest’anno siamo ad oltre 300 richieste di sfratto in provincia di Grosseto. Questo deve far riflettere tutta la politica che deve tornare a programmare un nuovo piano locale per l’edilizia pubblica», precisa Terribile.

«Ribadiamo con forza che nella nostra provincia c’è bisogno, non da oggi ma oramai da ieri e l’altro ieri, di almeno 500 alloggi nuovi per quanto riguarda le case popolari – precisa Terribile – Servono anche almeno 700 abitazioni da Housing sociale da affittare a canone concordato. Abitazioni che si rivolgono a chi fa parte della cosiddetta “zona grigia” che coinvolge non solo le persone con Isee sopra i 16.500 € (che sono quelli che non possono partecipare alle case popolari) ma comprende anche gli isee tra i 16.500 e i 7.000 €».

«Troppe persone senza alcuna speranza di un alloggio. Il 20 novembre in piazza per lo sciopero generale»

«Dai dati in nostro possesso – precisa Terribile – le persone della fascia che supera i 7.000 euro di Isee, decisamente non ricche, rappresentano il 60% del totale di quelle che fanno domanda di case popolari».

«Si tratta di cittadine e cittadini sui quali spesso grava anche uno sfratto imminente e la necessità di avere una casa è urgente – ricorda Terribile – Pur partecipando ai bandi però non potranno mai vedere riconosciuto il loro diritto a una casa popolare e a una vita dignitosa per loro e le loro famiglie. A Grosseto serve un serio piano per l’abitare, con investimenti e opere che partano sul serio e guardino a chi ha più bisogno».

«Per questo motivo – conclude Terribile – il Sunia di Grosseto aderisce convintamente anche allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre, invitando tutti gli assegnatari e i propri associati a scendere in piazza per lottare per il proprio diritto alla casa per un diverso modo di abitare nella nostra provincia».