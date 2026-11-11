GROSSETO – Un nuovo motivo di orgoglio per l’Isis Fossombroni di Grosseto. Emma Magliozzi, diplomata lo scorso anno al liceo scientifico scienze applicate quadriennale (Liq) dell’istituto, sarà tra le studentesse premiate nell’ambito della 13ª edizione del premio Anna Maria Briganti per le Eccellenze 2026, dedicato quest’anno al tema «Donne e studi Stem».

La cerimonia

L’evento è promosso dal Soroptimist International Club di Grosseto, con il contributo di Banca Tema, e si terrà sabato 21 novembre alle 10:30 al Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5. Interverranno la notaio Paola Maria Letizia Usticano, la professoressa ordinaria di Pedagogia generale e sociale Maria D’Ambrosio e l’ingegnere Maria Ginestra Sgherri. Alla fine è previsto un brindisi. Per partecipare è richiesta la conferma all’indirizzo [email protected] o al numero 338.2806419.

Nel corso della mattinata saranno consegnate borse di studio alle studentesse selezionate per il loro percorso formativo nell’ambito delle discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics), un settore nel quale, sottolinea l’istituto, la valorizzazione del talento femminile «rappresenta una sfida importante per il presente e per il futuro».

La soddisfazione della scuola

Per l’Isis Fossombroni è il secondo riconoscimento in poco tempo a un’ex studentessa della stessa classe. In precedenza Anna Giulia Civenni era stata insignita del titolo di «Alfiere del Lavoro» dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il premio a Emma, spiegano dalla scuola, è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità scolastica, attenta alla formazione scientifica e tecnologica anche attraverso il percorso Stem, indicato come unico nel panorama scolastico di Grosseto. Alla studentessa vanno le congratulazioni della dirigente scolastica, dei suoi ex docenti e di tutto l’istituto, con l’augurio che il riconoscimento sia «una tappa importante di un futuro ricco di soddisfazioni».

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