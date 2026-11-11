CINIGIANO. A due anni dalla vicenda che aveva scosso la famiglia, la sorellina del ragazzo disabile bullizzato fuori dalla scuola ha trasformato il dolore in un progetto. Mettendo il grembiule e facendo i biscotti, ha cambiato la storia.

È nato così, dando un morso (e un pizzico di anice) alla paura, “Il Biscotto di Emma”, in un piccolo laboratorio artigianale a Castiglioncello Bandini.

L’episodio del 2024

Nell’ottobre 2024, Francesco, allora sedicenne, era stato avvicinato mentre si recava a scuola da un giovane che lo aveva preso in giro, lo aveva seguito e filmato, pubblicando poi la scena su Instagram. Nel video il ragazzo lo stava prendendo in giro e cercava di fargli mostrare il portafogli.

Francesco, affetto da una malattia neurodegenerativa muscolare, nel difendere il portafogli raccontò di essere anche caduto. Fu poi raggiunto da una professoressa, avvisata di quanto stava accadendo.

La madre, Alessandra, aveva subito presentato denuncia, rifiutando la definizione di “goliardata”. Quanto accaduto arrivò anche in tv, e anche il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna si mosse in difesa di Francesco.

Il biscotto che nasce dal coraggio

«Il “Biscotto di Emma” nasce da un periodo particolarmente difficile della mia vita – racconta la mamma Alessandra – La mia famiglia, con quello che è successo a Francesco, ha dovuto affrontare una situazione molto dolorosa. Una vicenda che ci ha portati anche in televisione e che, come mamma, mi ha segnata profondamente».

Per molto tempo i suoi pensieri erano concentrati soltanto su quello che era successo. «La preoccupazione, la rabbia, il dolore e il desiderio di proteggere mio figlio occupavano praticamente ogni momento delle mie giornate – ricorda Alessandra – Ho continuato comunque a lavorare, come ho sempre fatto, nella cucina del mio ristorante».

La Rosa dei Venti, a Castiglioncello Bandini, è stata quindi per Alessandra non solo un luogo di lavoro ma anche una valvola di sfogo. Ma non bastava per far tornare il sorriso. «Dentro di me era difficile ritrovare quella leggerezza che avevo perso» racconta la donna.

Poi, quasi senza che se ne accorgesse, è arrivata Emma. A ennesima dimostrazione che i bambini a volte la soluzione ce l’hanno prima degli adulti, indicando con la loro semplicità una strada alternativa, trovando la via, in mezzo al bosco, che non era neanche tracciata. «Emma è la mia bambina più piccola e aveva appena due anni quando, un giorno, mentre ero in cucina a preparare i tradizionali biscotti salati all’anice, ha deciso di aiutarmi – ricorda Alessandra – Si è messa il suo piccolo grembiule, il cappello da cuoca e ha cominciato a stendere l’impasto insieme a me, cercando di imitare ogni mio movimento».

Era una scena semplice, una di quelle che forse tante mamme vivono ogni giorno. «Ma per me ha significato molto di più – ricorda – In quel momento Emma è riuscita a regalarmi un po’ di quella serenità che da tempo facevo fatica a ritrovare».

Ed è proprio guardando negli occhi quella pace che ad Alessandra è venuta un’idea: perché non creare qualcosa che portasse il suo nome?

Da lì è nato il Biscotto di Emma.

Il biscotto è sì di Emma, ma anche di Francesco

«Sono partita da un prodotto della nostra tradizione maremmana, il classico biscotto salato all’anice, fatto con ingredienti semplici e una ricetta che conserva i sapori di una volta – ricorda Alessandra – Ho voluto aggiungere anche un piccolo tocco ulteriore di territorio, sperimentando nuove varianti: dalla farina integrale ai cinque cereali, fino alla farina di castagne».

Piano piano è nata un’etichetta, altri prodotti, con l’immagine di Emma, la piccola cuoca che, senza saperlo, aveva dato inizio a tutto. «Abbiamo cominciato a portare i nostri biscotti ai mercatini e alle feste di paese, facendoli conoscere, raccontandone le caratteristiche e raccogliendo le impressioni delle persone».

Il progetto in breve tempo ha coinvolto Mirko, il compagno di Alessandra e papà di Emma, che Alessandra ricorda come supporto fondamentale anche nel periodo più critico. Si è subito aggiunto anche Francesco, che quando torna da scuola partecipa all’etichettatura, al confezionamento e, quando può, anche ai mercatini.

«Oggi questo progetto rappresenta per me molto più di una piccola attività artigianale – racconta Alessandra – È il desiderio di costruire qualcosa con le mie mani, di dare valore alle nostre tradizioni e di provare a trasformare un’idea nata quasi per gioco in qualcosa che possa crescere nel tempo.

Ma soprattutto è legato a un momento della mia e della nostra vita che non dimenticherò».

«Dietro ogni biscotto ci sono farina, olio e anice, ma anche qualcosa in più»

«Emma non ha cancellato il dolore e le difficoltà che abbiamo vissuto, ma con la sua spontaneità mi ha aiutata a ritrovare la voglia di guardare avanti, di creare e di credere ancora in qualcosa di bello e nelle persone» – ricorda Alessandra.

«Dietro quello che noi abbiamo chiamato “Biscotto di Emma” non ci sono soltanto farina, olio e anice» – conclude Alessandra.

Ci sono una tradizione da custodire, una mamma che ha cercato di ritrovare il sorriso e una bambina che, con un grembiule e le mani nell’impasto, ha dato vita a un piccolo sogno. E quel sogno, oggi, porta il suo nome. Per tutta la famiglia non sarà mai più solo un semplice biscotto.