SCARLINO – Quasi 25mila euro per le attività dedicate ai più giovani. Il Comune di Scarlino ha ottenuto un finanziamento di 24.912,23 euro grazie a «Crescere nei piccoli comuni», il bando nazionale promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. I fondi serviranno a organizzare attività per bambini e adolescenti, in particolare per la fascia d’età fino a 14 anni.

Cosa finanzia il bando

L’Amministrazione comunale ha partecipato alla linea A del bando, quella dedicata alle attività educative, ricreative, culturali, sportive e di socializzazione. «Crescere nei piccoli comuni» è finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia e mette a disposizione in tutto 50 milioni di euro per i comuni italiani fino a 5mila abitanti. L’obiettivo è sostenere e rafforzare i servizi vicini alle famiglie e alle nuove generazioni.

Il vicesindaco: «Occasioni di incontro e di crescita»

«Si tratta di un finanziamento importante per il nostro Comune, che ci permetterà di investire ulteriormente nelle opportunità dedicate ai bambini e ai ragazzi – dichiara Michele Bianchi, vicesindaco e assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione –. Abbiamo scelto di aderire alla linea dedicata alle attività educative, culturali, sportive e ricreative perché crediamo nel valore di queste esperienze per la crescita dei più giovani. Vogliamo offrire occasioni di incontro, apprendimento e socializzazione, sostenendo allo stesso tempo le famiglie».

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Le iniziative partiranno nei prossimi mesi

Il programma delle attività è ancora in preparazione. «Nei prossimi mesi lavoreremo per definire le iniziative da realizzare, cercando di rispondere alle esigenze del nostro territorio e di valorizzare le opportunità che questa misura ci mette a disposizione – prosegue Bianchi –. Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento concreto del lavoro svolto dalla nostra Amministrazione per intercettare opportunità finanziarie a livello nazionale e reinvestirle direttamente sul territorio. Investire sui servizi per l’infanzia e sulle famiglie significa garantire qualità della vita, aggregazione e un futuro solido per la nostra comunità».

Secondo il Comune, le attività partiranno nei prossimi mesi e andranno avanti per tutto l’anno. Saranno coinvolti direttamente i giovani residenti e le associazioni del territorio.