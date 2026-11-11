GROSSETO – Fratelli d’Italia chiede alla Provincia tempi certi per la nuova palestra della Cittadella dello studente e un’attenzione maggiore alla sicurezza di chi frequenta il polo scolastico, a partire dalle persone con disabilità. Lo fa con un’interrogazione a risposta scritta presentata dalla capogruppo in Consiglio provinciale Olga Ciaramella e dai consiglieri Chiara Orsini e Luciano Petrucci. Secondo i consiglieri, l’obiettivo è che i cantieri in corso restituiscano alla comunità un’opera «pienamente inclusiva, sicura e priva di barriere architettoniche».

Il sopralluogo del 19 ottobre

L’interrogazione nasce dal sopralluogo che i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno fatto il 19 ottobre all’interno del polo scolastico. Con loro c’erano il garante della disabilità del Comune di Grosseto Diego Montani, alcuni rappresentanti delle associazioni sportive e l’ingegner Gianluca Monaci, dirigente dell’Area edilizia, mobilità e trasporti della Provincia di Grosseto.

«L’attenzione alla disabilità – sottolinea Olga Ciaramella – non deve dividere la politica, ma unire le migliori competenze del territorio in un percorso condiviso».

Fdi: «La palestra doveva essere già pronta»

Durante la visita, secondo la capogruppo, è emersa la volontà di fare i lavori nel miglior modo possibile. Fratelli d’Italia, però, è preoccupato per i tempi. «Il sopralluogo ha evidenziato una volontà concreta di realizzare le opere nel miglior modo possibile – prosegue Ciaramella –, ma non possiamo nascondere la preoccupazione per i tempi di consegna della nuova palestra, che avrebbe dovuto essere già a disposizione della comunità scolastica e sportiva».

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Percorsi tattili, attraversamenti e dislivelli

Nell’interrogazione i consiglieri chiedono anche interventi precisi sull’accessibilità. «È necessario – spiega Ciaramella – garantire la piena visibilità e funzionalità dei percorsi tattili e degli attraversamenti pedonali, oltre a eliminare con la massima accuratezza ostacoli e dislivelli tra marciapiedi e superfici di raccordo che possono rappresentare un rischio per le persone con disabilità motorie, per gli ipovedenti e, più in generale, per chiunque si trovi in condizioni di fragilità».

«Una sponda propositiva alla Provincia»

La capogruppo descrive l’interrogazione come un contributo e non come un attacco. «Lavorare a fianco dei tecnici, con il contributo delle associazioni sportive e sociali del territorio, significa prevenire le criticità prima della consegna delle opere – afferma Ciaramella –. Con questa interrogazione vogliamo offrire alla Provincia una sponda propositiva, chiedendo tempi certi e risposte chiare alle aspettative delle famiglie e del mondo sportivo grossetano».

E conclude: «Vogliamo che la nuova palestra e l’intera Cittadella dello studente siano, fin dal termine dei lavori, il simbolo di una Grosseto realmente aperta, sicura e accessibile a tutti».