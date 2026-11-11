PORTO ERCOLE – È iniziato lo scorso weekend il Campionato Invernale dell’Argentario, un classico nel panorama della vela d’altura italiana che festeggia quest’anno il cinquantesimo compleanno. L’evento è organizzato dal Circolo Nautico e della Vela Argentario con la collaborazione del Marina di Cala Galera, il patrocinio del Comune di Monte Argentario e il sostegno di Enel, in qualità di sponsor principale (foto di Fabio Taccola).

Maurizio Belloni, vicepresidente del Circolo, ha dichiarato: “Il nostro club, fondato nel 1963, è una realtà storica in Italia. Da anni vogliamo promuovere una vela d’altura di qualità, organizzando eventi conviviali, aperti a tutti ma di buon livello tecnico e sportivo. È il caso della Coppa Regina dei Paesi Bassi che si svolge in primavera, ma anche del nostro Campionato Invernale dell’Argentario che festeggia quest’anno i primi cinquant’anni. Cinquant’anni di vela, una sola passione, che vogliamo condividere con tutti i partecipanti”.

Francesco Marsella, consigliere presso il CNVA con delega allo sport, precisa: “Abbiamo 26 barche iscritte quest’anno, tra cui molti dei principali protagonisti delle scorse stagioni come Yankee R di Pierfrancesco Costagliola, Vulcano 2 di Giuseppe Morani, Victory di Massimo Borselli, Lola di Massimo Artusi”.

“Siamo felici di accogliere alcuni nuovi arrivati di rilievo – continua Marsella – come Blue Oyster, il Dehler 60 di Luca Scoppa o di Chestress dello YCI, il J 109 di Leonardo Petti, già grande habitué della nostra Coppa Regina dei Paesi Bassi. Siamo certi, ed è proprio questo il nostro obiettivo, che assisteremo a un campionato interessante per tutti i partecipanti, con regate combattute e di alto livello sportivo”.

Augurio confermato sin dal primo weekend di regate appena concluso che ha visto lo svolgimento di due prove. La prima sabato con brezza leggera da nord-ovest, la seconda domenica con vento più debole dai quadranti opposti. Condizioni non semplici da gestire ma interpretate al meglio dal comitato di regata presieduto da Alessandro Testa, ufficiale di regata FIV dal 2004 e National Race Officer, figura della vela italiana, che ha disegnato due percorsi costieri divertenti e tecnici. Sul campo di regata, dopo le due prime prove, queste sono le barche che occupano i tre primi posti nei diversi raggruppamenti.

I risultati della prima prova:

In ORC 1, Yankee R il Grand Soleil 40 di Pierfrancesco Costagliola è balzato subito in testa. Secondo posto per Victory, il Bolt 37 di Massimo Borselli; terzo per Lola, il Comet 45s di Massimo Artusi.

In IRC 1, ritroviamo Yankee R in testa, Blue Oyster, il Dehler 60 di Luca Scoppa in seconda posizione e di nuovo Lola al terzo posto.

IN ORC 2: Il primo leader è Iocus 3.0, l’M34 di Filiberto Gioia, secondo posto per Vulcano 2, il First 34.7 di Giuseppe Morani, e terzo posto per Chestress, il J-109 di Leonardo Petti.

In IRC 2, Vulcano risulta in testa, seguito da Chestress e da Sventola, il Bavaria 38 di Massimo Sallusti, in terza posizione.

Classifiche complete: https://www.circolovelaargentario.it/regate/campionato-invernale/

Il programma della 50esima edizione del Campionato Invernale dell’Argentario prevede un totale di dieci prove, cinque weekend di regata, una prova sabato, una prova domenica.

Il prossimo appuntamento è fissato per il fine settimana del 28-29 novembre. A seguire, dopo la pausa natalizia e di Capodanno, i weekend di regata sono il 16-17 gennaio, 20-21 febbraio e 6-7 marzo.

Sono previsti anche due weekend di recupero in caso di annullamento per condizioni meteo avverse il 12-13 dicembre e il 20-21 marzo 2027.

La premiazione della prima manche è prevista il sabato 16 gennaio, mentre la premiazione finale si svolgerà domenica 21 marzo.

La società argentaria ringrazia lo sponsor tecnico Carboway che fornisce passerelle e asta portabandiera in carbonio, che saranno estratte a sorte tra tutti i partecipanti.