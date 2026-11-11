GROSSETO – Inizio di stagione da incorniciare per la Polisportiva Barbanella Uno di Grosseto, impegnata lo scorso fine settimana sulle pedane di Livorno nella prova del campionato di federazione per le categorie LB3 Base e LB3 Avanzato. La società maremmana si è presentata all’appuntamento con undici ginnaste, schierando con orgoglio anche tre giovanissime allieve di soli otto anni al debutto assoluto nel campionato di federazione.

I risultati sul campo hanno confermato il grande lavoro di preparazione svolto in palestra: per la compagine grossetana il bilancio finale conta due vittorie assolute, tre medaglie d’argento e due terzi posti. Un rendimento corale eccellente che premia le atlete salite sul podio con la qualificazione diretta alla finalissima regionale. In tale sede le biancorosse si confronteranno con le migliori tre classificate della zona terra per la proclamazione ufficiale della campionessa regionale toscana.

Nel dettaglio delle competizioni, il gradino più alto del podio è stato conquistato nella categoria LB3 Base da Carlotta Mainardi (Junior 1) e Susanna Cerretti (Junior 2), entrambe autrici di prove impeccabili.

Tre i secondi posti: grandissima prova di Evaluna Mori, seconda classificata all’esordio nel campionato di federazione a soli otto anni appena compiuti; medaglia d’argento anche per Maria Orlandi nella categoria Allieve 4 e per Viola Bentivoglio tra le Junior 2 Avanzato. Completano il quadro dei podi i due terzi posti di Rebecca Pegoraro (Allieve 4) e Sofia Masi (Allieve 5).

Ottimi piazzamenti anche a ridosso delle prime tre: quarto posto amaro per solo un decimo di punto (0,1) per la debuttante Dyana Veronica Terminali (otto anni, all’esordio nelle Allieve 1) e per Margherita Marconi tra le Allieve 4. Positiva inoltre la prestazione di Serena Di Vuolo e Stella Borsetti, entrambe quinte classificate nelle rispettive prove.

Viva soddisfazione è stata espressa dalle allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi per la tenuta di gara e la maturità dimostrata sia dalle atlete più esperte sia dalle giovanissime debuttanti. Il calendario agonistico non concede soste: la prossima settimana la Polisportiva Barbanella Uno tornerà nuovamente in pedana con la gara “Duo”, formula a coppie divisa per categorie, ideale per rafforzare ulteriormente la coesione e lo spirito di squadra.