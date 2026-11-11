GROSSETO – Un fumetto per parlare di bullismo nelle scuole, riconoscerne le diverse forme e capire come affrontarlo. Dalla prossima settimana arriva negli istituti scolastici di Grosseto «Il bullismo non è uno scherzo», il progetto contro bullismo e cyberbullismo promosso dalla presidenza del Consiglio comunale. Al centro dell’iniziativa c’è un fumetto realizzato apposta per bambini e ragazzi: un linguaggio immediato per avvicinarli a un tema complesso e stimolare domande e confronto.

Incontri in classe con Questura e servizi

Il progetto prevede una serie di incontri per gli alunni delle scuole primarie, dalla terza alla quinta, e delle secondarie di primo grado. In classe gli studenti potranno dialogare con i referenti di Coeso-Sds, della Questura e dell’Ufficio scolastico provinciale. Ogni alunno riceverà il fumetto, che accompagnerà gli incontri con spunti per affrontare diverse situazioni e aprire il dialogo.

Per ora hanno aderito quattro istituti comprensivi, per un totale di circa 50 classi e mille studenti. Il fumetto, inoltre, sarà consegnato anche nelle classi che, per motivi organizzativi, non potranno partecipare agli incontri. In questo modo raggiungerà il maggior numero possibile di bambini e ragazzi e potrà diventare un’occasione di riflessione da riprendere in classe.

Non solo vittime e bulli

L’obiettivo è andare oltre il semplice invito a non comportarsi da bulli. Gli incontri affronteranno le dinamiche di prevaricazione, il ruolo del gruppo e di chi assiste agli episodi di bullismo, l’importanza di riconoscere le situazioni di disagio e il coraggio di chiedere aiuto.

«Ci interessa soprattutto far riflettere i ragazzi su un aspetto: il bullismo non riguarda soltanto chi lo subisce e chi lo mette in atto, ma anche chi assiste e sceglie se intervenire, prendere posizione o restare in silenzio – spiega il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti –. Il fumetto vuole essere uno spunto per aprire un dialogo, non un manuale di risposte».

Turbanti ringrazia chi ha sostenuto il progetto. «Ringrazio Coeso-Sds, la Questura e il provveditore agli studi per aver condiviso e sostenuto fin da subito il progetto, le scuole che hanno aderito all’iniziativa e la rete BullOut con il Polo Bianciardi per aver messo a disposizione la propria esperienza – prosegue –. Il confronto tra adulti e giovani, e tra gli stessi studenti, può aiutare a guardare queste situazioni con maggiore consapevolezza».

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Il sindaco: «Il benessere dei ragazzi è una priorità»

«L’attenzione verso i bambini e i ragazzi, il loro benessere e la qualità delle relazioni che vivono ogni giorno deve essere una priorità per una comunità – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Il bullismo è un fenomeno purtroppo ancora attuale, che assume forme diverse e che oggi trova nel mondo digitale ulteriori occasioni per manifestarsi. Abbiamo ritenuto importante promuovere un progetto concreto, capace di raggiungere direttamente gli studenti e di mettere insieme le competenze delle istituzioni, della scuola e dei servizi del territorio. Parlare di questi temi con i più giovani, fornendo loro strumenti per riconoscere le situazioni di difficoltà e sapere a chi rivolgersi, significa investire sulla crescita di una comunità più consapevole e attenta».

Dopo i manifesti, l’ingresso nelle scuole

L’iniziativa continua il percorso di sensibilizzazione già avviato dalla presidenza del Consiglio comunale. Nel febbraio 2025 aveva infatti portato per le strade della città una campagna contro il bullismo, con grandi manifesti 6×3 e lo slogan «Credi di essere bello? No, sei solo bullo». Era un messaggio diretto a tutta la comunità; ora il progetto entra nelle scuole e coinvolge direttamente bambini e ragazzi.