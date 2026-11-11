GROSSETO – Il Black Friday si avvicina, e con gli sconti arrivano anche le insidie. La data ufficiale è il 27 novembre, ma le promozioni durano ormai quasi tutto il mese, sia sulle grandi piattaforme online sia nei negozi sotto casa. Più offerte, però, significa anche più occasioni per sbagliare: prezzi gonfiati, siti poco affidabili, contratti con brutte sorprese. Per questo Federconsumatori Toscana ha preparato una guida per comprare in modo consapevole e sicuro.

Le insidie: falsi sconti e truffe online

Il primo rischio sono i falsi sconti. Alcuni venditori alzano il prezzo di partenza nei giorni prima delle promozioni, così lo sconto sembra più grande di quello che è. Il secondo rischio sono le truffe online, che crescono proprio nei periodi in cui si compra di più e si va di fretta.

Prima di comprare: controlla e confronta i prezzi

Il primo consiglio è giocare d’anticipo. Segnati già adesso quanto costano i prodotti che ti interessano: quando partiranno le promozioni potrai capire subito se lo sconto è vero o no.

Poi confronta le offerte. Usa i siti di comparazione dei prezzi e non guardare solo online: anche i negozi di quartiere spesso fanno promozioni, e in molti casi le tengono per tutto il periodo.

Acquisti online: come riconoscere un sito affidabile

Se compri sul web, prima di pagare fai tre controlli:

La connessione è sicura? L’indirizzo del sito deve iniziare con https://.

L’indirizzo del sito deve iniziare con https://. Il venditore è riconoscibile? Sul sito devono esserci i dati della società che vende.

Sul sito devono esserci i dati della società che vende. Le recensioni sono verificate? Controlla che siano recensioni affidabili di clienti veri.

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Luce, gas e abbonamenti: leggi cosa succede dopo la promozione

Durante il Black Friday arrivano anche molte offerte su luce, gas, telefono e abbonamenti. Qui la trappola è il «dopo»: prima di firmare, leggi sempre quali sono le condizioni quando finisce la promozione, per evitare aumenti a sorpresa in bolletta.

Scontrini e ricevute: i tuoi diritti

Conserva sempre scontrini e conferme d’ordine. Ti servono per usare la garanzia legale di 24 mesi e, se hai comprato online o comunque a distanza, per esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni.

Se hai dubbi su un’offerta o pensi che una pratica commerciale sia scorretta, puoi rivolgerti allo sportello Federconsumatori più vicino.

Cosa compreremo: dalla tecnologia alle visite mediche

In cima alla lista dei desideri ci sono, come sempre, l’elettronica (smartphone, tablet e smart tv) e gli elettrodomestici, piccoli e grandi. Seguono l’abbigliamento, la cosmetica e i pacchetti per viaggi ed esperienze. Crescono però le famiglie che usano gli sconti per spese necessarie: visite mediche e pacchetti di prevenzione, manutenzione della casa o dell’auto, offerte per le bollette di luce e gas.

Quanto spenderemo: Grosseto tra le province più caute

Secondo le stime dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori, quest’anno il 47% delle famiglie approfitterà delle promozioni, il 2,8% in più rispetto al 2025, con una spesa media di circa 145 euro (+1,7%). Oltre il 74% di chi farà acquisti userà il Black Friday per anticipare i regali di Natale oppure per comprare finalmente qualcosa che rimandava da tempo. Il 44%, poi, pagherà a rate, con la formula «compra ora, paga dopo».

In Toscana la classifica la guida Firenze, con 172 euro a famiglia. Seguono Prato (158 euro), Siena (152), Livorno (148), Pisa (145), Lucca (142), Arezzo (138) e Pistoia (134). In fondo ci sono Grosseto, con 126 euro, e Massa-Carrara, con 122. Secondo l’associazione, le famiglie grossetane spenderanno con più cautela e cercheranno soprattutto offerte online per comprare beni rimandati durante l’anno.