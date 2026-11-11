FIRENZE – Tutto il sistema della protezione civile della Toscana è allertato. La Regione è in collegamento con tutte le organizzazioni, associazioni, forze d’ordine pubblico che a livello delle province e dei comuni sono pronte a intervenire in caso di necessità”

Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani dopo l’emissione dell’allerta meteo che prevede codice rosso per domani, giovedì 12 novembre, in alcune aree del nord-ovest della Toscana.

Il tempo è previsto in deciso peggioramento già dal pomeriggio di oggi, mercoledì 11 novembre, a partire dalle zone nord-occidentali. Una nuova e più intensa fase di maltempo è attesa domani, quando le precipitazioni si estenderanno progressivamente a tutta la regione, con possibili temporali anche di forte intensità.

L’allerta rossa sarà in vigore dalle 10 alla mezzanotte di domani per Lunigiana, bacino del Reno e Serchio-Garfagnana-Lima, per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. Nelle altre aree del nord-ovest sono previste condizioni di allerta arancione, già a partire da stasera, mentre sul resto della Toscana sarà allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico.

Ulteriori dettagli e indicazioni sui comportamenti da adottare sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo.