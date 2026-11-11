GROSSETO – Allarme bomba nelle scuole di Grosseto: numerosi istituti del capoluogo hanno ricevuto mail che annunciavano un piano per colpire gli italiani. Nei messaggi c’erano minacce di morte rivolte ai destinatari e il riferimento a un potente ordigno, attivabile a distanza, che sarebbe stato nascosto in una scuola. A dare notizia dell’accaduto sono i carabinieri.

Le verifiche dei carabinieri

Dopo aver ricevuto le mail, i dirigenti scolastici hanno contattato le stazioni dei carabinieri del territorio. Secondo quanto riferisce l’Arma, i comandanti delle stazioni sono andati di persona negli istituti con le pattuglie per fare le verifiche.

Tra le scuola evacuate alle 12.50 anche alcuni istituti della Cittadella dello studente a Grosseto.

Le prove di evacuazione

In alcune scuole, inoltre, i presidi hanno colto l’occasione per fare una prova di evacuazione degli studenti, nell’ambito del piano antincendio scolastico. Una scelta che ha trasformato l’allarme in un’esercitazione, permettendo di mettere alla prova le procedure di sicurezza.

L’evacuazione a Follonica

Una situazione simile si è verificata anche a Follonica. Come abbiamo raccontato, gli studenti dell’Istituto statale di istruzione superiore di via De Gasperi sono stati fatti uscire dalla scuola dopo un allarme bomba. Anche in quel caso, secondo le prime informazioni, la minaccia sarebbe arrivata via mail. Lo stesso messaggio, inoltre, sarebbe stato inviato a varie scuole in tutta Italia.

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Mail inviate a più scuole

Al momento la nota dei carabinieri non dice chi abbia inviato i messaggi né quale sia stato l’esito delle verifiche. Il fatto che le mail siano arrivate a più istituti, però, fa pensare a un invio di massa.

Eugenio Giani: Atti sconsiderati

“Siamo di fronte ad atti sconsiderati e assolutamente inaccettabili che vanno a turbare quello che è il lavoro, la laboriosità, e in questo caso particolare l’attività nelle scuole”. A dirlo è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in merito agli allarmi bomba scattati oggi in numerosi istituti scolastici della Toscana e di tutta Italia.

Contro questi “sconosciuti turbatori dell’ordine pubblico”, per il presidente, “serve che scatti una ferrea attività di vigilanza, controllo e individuazione dei responsabili”. “E’ inaccettabile questo clima di difficoltà che sembra pervadere il nostro paese”, ha detto Giani.

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