FOLLONICA – Allarme bomba a scuola a Follonica: questa mattina gli studenti dell’Istituto statale di istruzione superiore (Isis) di via De Gasperi sono stati fatti uscire dalla scuola. L’evacuazione è scattata dopo la segnalazione della possibile presenza di un ordigno. La situazione è tuttora in corso e, al momento, non è ancora chiaro se si tratti di un falso allarme.

L’evacuazione della scuola

Dopo l’allarme, la scuola ha avviato le procedure di evacuazione. Studenti, insegnanti e personale hanno lasciato le aule e sono usciti dall’edificio, raggiungendo le aree di raccolta all’esterno. Una decisione presa dalla dirigente come atto di estrema cautela vista la situazione.

L’Isis di Follonica è uno dei principali poli scolastici della zona. Comprende diversi indirizzi, tra cui il liceo scientifico Cattaneo, l’istituto tecnico commerciale e l’istituto professionale: per questo l’evacuazione ha riguardato un numero elevato di ragazzi.

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Verifiche in corso

Le verifiche sono ancora in corso e dovranno chiarire se la minaccia sia reale o se si tratti di un allarme infondato.

La mail arrivata a scuole di tutta Italia

Secondo le prime informazioni, la minaccia sarebbe arrivata via mail. E non solo a Follonica: lo stesso messaggio sarebbe stato inviato anche a varie scuole in tutta Italia. Un elemento che fa pensare a un invio di massa e che apre anche l’ipotesi di un attacco informatico che ricorda quanto avvenuto qualche giorno fa negli aeroporti di mezza Europa. Al momento, però, si tratta solo di un’ipotesi: non ci sono conferme ufficiali né sull’origine della mail né su chi l’abbia mandata.

Se l’allarme fosse falso

Se la segnalazione si rivelasse falsa, come speriamo, chi l’ha fatta rischierebbe una denuncia: il procurato allarme è infatti un reato. Episodi come questo, oltre a creare preoccupazione tra studenti e famiglie, interrompono le lezioni e impegnano le forze dell’ordine e i soccorsi.

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Notizia in aggiornamento.