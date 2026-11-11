RIBOLLA – Sul progetto agrivoltaico proposto da Spv Energy 3 S.r.l. su circa 25 ettari recintati con un cavidotto di 16 chilometri, si apre un rinnovato interesse che fa leva interamente sull’accesso agli atti ufficiali.

Sulla base di una nota informativa e di un dossier documentale redatti da una cittadina residente a Ribolla, che ha ricostruito l’iter attraverso istanze di accesso civico, emergerebbero delle perplessità evidenziate dalla cittadina stessa. Al centro della sua ricerca c’è appunto il progetto proposto da Spv Energy 3 S.r.l. per una potenza di 19.955 kWp e il rispettivo procedimento di valutazione ambientale pubblicato sul sito della Regione.

I pareri dell’ufficio natura e le ammissioni della società

Il nodo principale riguarda la tutela della fauna e dell’avifauna. Nelle fasi istruttorie, come emerge dai documenti forniti, il Settore Tutela della natura e del mare della Regione Toscana si è espresso in più occasioni.

Prima nel dicembre 2025, evidenziando che lo studio ambientale presentato non conteneva valutazioni sull’effetto abbagliamento e disorientamento in volo, né prevedeva monitoraggi naturalistici specifici, concludendo che non fosse possibile escludere impatti negativi. Una posizione ribadita nel febbraio 2026, richiamando il principio di precauzione e le normative internazionali.

Nello stesso parere di febbraio, ricorda la cittadina, la Regione ha recepito le risposte del proponente, il quale ha ammesso che il fenomeno del lake effect generato dai pannelli fotovoltaici “potrebbe costituire per l’avifauna un fattore di disturbo significativo” e che il layout, caratterizzato da spazi ristretti tra le file, comporterebbe un peggioramento della qualità dei potenziali areali di caccia per i rapaci e una frammentazione degli habitat.

Nonostante ciò, nel parere del 20 aprile 2026, l’ufficio ha preso atto delle dichiarazioni della società che definivano il rischio “trascurabile” e, pur evidenziando l’utilizzo di dati bibliografici datati e raccomandando l’applicazione delle linee guida Ispra 2025, ha inserito le misure di tutela sotto forma di raccomandazioni e non di obblighi vincolanti. Questa sarebbe la particolare criticità evidenziata dalla cittadina.

La delibera di Giunta regionale ha infine recepito otto condizioni ambientali: relative a terre e rocce da scavo, microclima, elettromagnetismo e cantiere, lasciando le indicazioni sulla fauna tra le mere raccomandazioni «laddove applicabile».

Il quadro paesaggistico e la posizione della Soprintendenza

Un altro aspetto chiarito dalla documentazione fornita dalla cittadina riguarda il parere della Soprintendenza. Nel verbale della Conferenza di servizi del 7 maggio 2026, il contributo dell’ente era stato registrato come “parere favorevole”.

Tuttavia, con una nota del novembre 2026, come documenta la residente, la Soprintendenza per le province di Siena, Grosseto e Arezzo ha precisato di non aver espresso un parere favorevole sul paesaggio, non essendo l’area tutelata ai sensi delle Parti II e III del Codice dei beni culturali, pur segnalando forti criticità percettive e riservandosi ulteriori verifiche nella fase di autorizzazione unica.

Nel dossier emergono ulteriori elementi di riflessione sul dimensionamento infrastrutturale e sulle alternative territoriali. La nuova stazione elettrica prevista a Grosseto raccoglierà l’energia prodotta da cinque impianti facenti capo a un tavolo tecnico Terna, sebbene la valutazione d’impatto ambientale si sia concentrata sul singolo intervento di Ribolla.

Parallelamente, viene evidenziato dalla residente anche come il Comune di Roccastrada, con delibera di Giunta n. 68 del 25 giugno 2025, avesse avviato una manifestazione d’interesse per installare impianti fotovoltaici sui propri terreni industriali del Madonnino, raccogliendo 16 risposte da parte di imprese. Un percorso successivamente revocato in attesa della normativa sulle aree idonee.

I prossimi passaggi amministrativi

Il procedimento non è tuttavia concluso: la documentazione sottolinea come la delibera di compatibilità ambientale acquisirà efficacia unicamente con il rilascio dell’Autorizzazione unica energetica, un passaggio formale non ancora avviato, come confermato sia dalla Soprintendenza che dagli uffici comunali lo scorso 10 novembre.

Nel frattempo, il Consiglio comunale di Roccastrada a settembre ha espresso all’unanimità la propria contrarietà al progetto, dando mandato al sindaco di formalizzare il diniego nella conferenza decisoria.

Contestualmente, sono state depositate osservazioni formali per chiedere che le prescrizioni sulla fauna vengano rese vincolanti, che siano eseguiti rilievi sul campo prima dell’autorizzazione e che vengano valutate congiuntamente le opere connesse.

La cittadina autrice della nota ha inoltre trasmesso cinque quesiti alla società proponente, con l’impegno di pubblicarne integralmente le risposte.