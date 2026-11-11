GROSSETO. Una provincia, 28 comuni, 214.863 abitanti al 1° gennaio 2026.

2.983 in meno (−1,4%) rispetto a 5 anni fa.

Questa la fotografia demografica generale che ha scattato, sui dati Istat, la guida Toscane Cachée.

L’analisi, condotta incrociando i dati sulla popolazione residente, mostra che il litorale e le isole (Follonica, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio e Isola del Giglio) passano da una popolazione complessiva più elevata a una perdita di 2.187 abitanti in cinque anni.

Variazione della popolazione in provincia tra 2021 e 2026. Grafica elaborata dal portale Toscane Cachée.

La provincia di Grosseto contava 217.846 abitanti al 1° gennaio 2021 e sull’area del litorale in 5 anni, in base ai dati elaborati dal portale, si sono persi praticamente il 73,3% di tutti i residenti della provincia. Questo senza contare Grosseto capoluogo, che perde lo 0,5% dal 2021. Un calo minore rispetto a comuni come Capalbio (che recede del 6,5%), Isola del Giglio (-4,9%) e Monte Argentario e Orbetello (-3,7%).

Sull’Amiata, non è sempre inverno. Diverso infatti il quadro dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana: i sette comuni che ne fanno parte passano da 15.896 a 15.887 residenti, con una flessione complessiva di appena nove unità. Un sostanziale equilibrio, che contraddice l’idea di un interno provinciale inevitabilmente in spopolamento.

Evoluzione della popolazione dei 28 comuni tra 2021 e 2026. Grafico elaborato dal portale Toscane Cachée (Fonte: ISTAT).

Sull’Amiata è Seggiano a trainare l’aumento con un +4,8% dal 2021, seguito da Semproniano (+3,4%) e Arcidosso (+0,9%).

(Immagine articolo Ai)

I bambini calano del 14%

Il segnale più preoccupante dell’analisi riguarda però l’età della popolazione. Nella provincia di Grosseto i bambini sotto i 6 anni scendono da 8.162 a 7.047 tra il 2021 e il 2026: sono 1.115 in meno, cioè il 14% in meno.

Una riduzione che tocca direttamente servizi essenziali: asili, scuole dell’infanzia, trasporti, pediatria, attività commerciali e politiche familiari e che rischia di incidere sui piccoli comuni più di quanto facciano le variazioni della popolazione complessiva.

Popolazione di over 65 e under 15. A confronto media provinciale e dati del comune di Grosseto. Grafico elaborata dal portale Toscane Cachée

Nel capoluogo grossetano, che conta 81.275 abitanti (-0,5% rispetto al 2021), risulta esserci il 27% di over 65enni e 2.893 bambini sotto i 6 anni. La popolazione sotto i 15 anni rappresenta il 10,6% degli abitanti del comune.

Il metodo di raccolta dati e cosa raccontano

Il portale Toscane Cachée tiene a precisare che il confronto inizia nel 2021: “la serie è stata ricalibrata dall’ISTAT con il censimento permanente, e gli anni precedenti non sono confrontabili”. Ma anche che “La cifra al 1° gennaio 2026 può ancora essere revisionata dall’ISTAT”, oltre al fatto che le cifre non dicono perché gli abitanti partono o arrivino. Tutti i dati e l’analisi comune per comune sono disponibili online.

I dati ufficiali Istat sui quali si basa l’analisi di Toscane Cachée raccontano che la Maremma non sta perdendo abitanti ovunque allo stesso modo. L’unico dato diffuso è la carenza di nuove nascite, infatti la diminuzione dei bambini sotto ai 6 anni interessa in modo simile praticamente tutto il territorio della provincia di Grosseto.

Per i comuni dell’Amiata e delle colline metallifere il dato è particolarmente rilevante. Anche se non basta guardare la popolazione totale per capire la tenuta di un territorio, è questa parte interna che sembra aver retto di più, in questi 5 anni, al freddo dell’inverno demografico.