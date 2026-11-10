ALBINIA. «Quest’anno la nostra famiglia ha deciso di non partecipare ad alcuna commemorazione riguardante la morte dei tecnici Enel il 12 novembre 2012. Sono passati così tanti anni dalla tragedia che ci ha portato via Maurizio Stella insieme ad Antonella e Paolo che, sinceramente, sentirsi dire ogni anno le solite frasi di circostanza risulta ora poco credibile». Inizia così la lettera firmata dai familiari delle vittime di quella tragica alluvione, Claudia Martelli e Federica, Andrea e Simonetta Stella.

«Non abbiamo bisogno del 12 novembre per ricordarcelo, la sua assenza è una presenza quotidiana che ci accompagna da ormai 14 anni. Noi chiediamo di poter vivere una vita che non sia scandita da udienze nei tribunali e da convocazioni da parte degli avvocati (che hanno cercato in tutti i modi di renderci meno complicati questi meccanismi, fino al 2012 a noi sconosciuti). Ci sono già delle condanne ma, a quanto pare, non è ancora sufficiente ad ottenere dei giusti ristori e riuscire a mettere la parola “fine” ai nostri via vai nei Palazzi di Giustizia».

«Ogni anno tornare al ponte e avere promesse palesemente senza risultati è sempre più frustrante e, onestamente, ci sentiamo sempre più soli. Fare grandi discorsi davanti ai giornalisti e poi far cadere ogni parola nel vuoto ti fa sprofondare in una voragine enorme, come se già la situazione non ne avesse provocata abbastanza».

«Basta dichiarazioni. Basta foto. Basta promesse. La nostra famiglia ricorda ogni giorno quella tragedia e al ponte preferiamo andarci quando nessuno ci vede. Non vogliamo che quel giorno diventi uno spot oppure un modo per avere un articolo sui quotidiani. Sappiamo perfettamente che nei cuori di chi ha conosciuto Antonella, Maurizio e Paolo il loro ricordo sarà sempre presente a prescindere dal giorno indicato sul calendario. Questo è ciò che conta davvero».