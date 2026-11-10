Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nemmeno il tempo di godersi il pari contro il Follonica di sabato scorso al Capannino, che per la Blue Factor è già tempo di concentrarsi per il turno infrasettimanale: al Casa Mora alle 20.45, con arbitri Massimiliano Carmazzi e Mario Trevisan di Viareggio, l’avversario è la Tr Azzurra Novara. Una sfida da prendere con le molle per i biancocelesti di Michele Achilli.

“Match molto importante per noi – dice Achilli – l’Azzurra Novara è una squadra attrezzata, che ha dato del filo da torcere al Bassano nella prima giornata e battuto poi il Forte dei Marmi. Il quintetto di Massimo Tataranni verrà al Casa Mora con l’intenzione di vincere, ma noi cercheremo di mettergli i bastoni fra le ruote”.

Nella scorsa stagione il Castiglione centrò una clamorosa vittoria contro i Piemontesi per 4-2 (in panchina per l’occasione per i maremmani c’era Federico Paghi), con l’Azzurra che poi si salvò direttamente senza nemmeno passare dai playout.

Per Achilli nessun problema di formazione, con il ballottaggio in porta fra Ciupi e Saitta. L’Azzurra Novara ha blindato il coach materano Massimo Tataranni e cinque sono state le conferme: Maniero, Illuzzi, Moyano, Torres e il portiere Pigato. Tra i pali è tornato l’argentino Franco Granados, dopo la tribolata stagione a Grosseto, mentre dalla Spagna è arrivato l’esperto Gerard Rovira, il modenese Nicolas Barbieri sempre dal Cp Grosseto. Un altro ritorno è stato quello del viareggino Matteo Cardella dopo l’esperienza a Bassano, e sempre da Viareggio via Breganze anche Nicolò Puccinelli.

La scorsa stagione all’andata vittoria del Castiglione al Casa Mora per 4-2 (reti di Moyano, Lasorsa, Escobar nel primo tempo e di Cabiddu, Escobar e Torres nella ripresa; nelle foto due momenti del match); al ritorno al pala Dal Lago vittoria dell’Azzurra Novara per 7-1 (Pinto nel primo tempo; e poi Moyano 3, Maniero, Illuzzi 2, e Cabiddu nel secondo tempo).